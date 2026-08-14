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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'मालिक के कहने पर भी कुत्ता...', पटियाला में पिटबुल के हमले के बाद बोला पीड़ित महिला का पति

'मालिक के कहने पर भी कुत्ता...', पटियाला में पिटबुल के हमले के बाद बोला पीड़ित महिला का पति

Patiala News In Hindi: पटियाला के घूमण नगर इलाके में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पर हमला कर दिया. इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 01:39 PM (IST)
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पंजाब में पटियाला के घूमण नगर इलाके में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है. 

शिफाली सभरवाल अपने परिवार के साथ घूमण नगर में एक घर देखने के लिए पहुंची थीं. जैसे ही घर का गेट खोला गया, अंदर मौजूद पालतू पिटबुल कुत्ता ने उन पर हमला कर दिया. हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं. शिफाली सभरवाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं.

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हमले के बाद महिला के पति ने क्या कहा?

हमले में घायल महिला के पति अंकित शभरवाल ने बताया, "गुरुवार शाम मैं अपनी पत्नी के साथ एक कोठी देखने के लिए गया था. हमें प्रोपर्टी डीलर ने बुलाया था. जैसे ही हम वहां पहुंचे गेट खुलते ही उनकी कुत्ते ने हमारे ऊपर हमला कर दिया. यह पिटबुल कुत्ता था. पिटबुल के हमले में मेरी पत्नी और मैं घायल हो गए हैं."

उन्होंने आगे बताया, "मेरे पूरे शरीर पर टांके लगे हैं. मेरी पत्नी के हाथों और पैरों की सर्जरी हुई है. मुझे न्याय चाहिए. मालिक के कहने पर भी कुत्ता नहीं रुका. सर्जरी के बाद मेरी पत्नी की निगरानी की जा रही है." वहीं, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है.

मामले पर डीएसपी ने क्या कहा?

डीएसपी जंगजीत रंधावा ने बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें पिटबुल द्वारा महिला पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस ने वीडियो की पुष्टि करने के बाद संबंधित परिवार से संपर्क किया. घायल महिला अमर अस्पताल में उपचाराधीन हैं और उनका ऑपरेशन भी किया गया है.

डीएसपी जंगजीत रंधावा ने कहा कि अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पालतू जानवर द्वारा किसी व्यक्ति को काटने या घायल करने के मामले में बीएनएस की धारा 291 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. डीएसपी ने यह भी कहा कि खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर अदालत के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

15 अगस्त के बाद चलाया जाएगा अभियान

उन्होंने कहा 15 अगस्त के बाद पुलिस अभियान चलाकर ऐसे मामलों की जांच और सत्यापन कर सकती है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.रंधावा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

पीड़िता का भी बयान लिया जाएगा जिससे पूरे मामले की सही जानकारी मिल सके. इसके लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है, जो इससे जुड़े मामले की जांच करेगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट देगा. जिससे इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Patiala News PUNJAB NEWS
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