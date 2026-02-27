पंजाब में बिजली बिलों पर कट रहा बवाल, पावरकॉम दफ्तर में लोगों का हंगामा, खोला मोर्चा

पंजाब में इन दिनों बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन की फोकल प्वाइंट डिवीजन में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब उपभोक्ता गुरनूर सिंह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी.

गुरनूर सिंह ने मीडिया को बताया कि पिछले तीन सालों से पावरकॉम अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं. उनका आरोप है कि उनके घर का बिजली मीटर किसी अन्य स्थान पर लगाकर गलत तरीके से उनके परिवार से बिल की वसूली की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब भी वे इस समस्या को लेकर विभागीय कार्यालय जाते हैं तो उन्हें एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं दिया जाता. इसी से परेशान होकर उन्होंने फोकल प्वाइंट डिवीजन में प्रदर्शन करने का फैसला किया.

बकाया बिजली बिल को लेकर विवाद

वहीं दूसरी ओर, पावरकॉम के एक्सियन संजीव कुमार जैली ने उपभोक्ता के लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि असल में संजय गांधी कॉलोनी, मोती नगर निवासी मंगल सिंह के नाम बिजली का करीब 59,755 रुपये का बकाया बिल कई सालों से लंबित है. जैली के मुताबिक, विभाग की कार्रवाई से बचने और भुगतान न करने के उद्देश्य से उपभोक्ता बेबुनियाद आरोप लगा रहा है.

उपभोक्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

एक्सियन संजीव कुमार जैली ने कहा कि विभाग किसी भी हालत में बकाया बिल की वसूली करेगा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में उपभोक्ता के खिलाफ फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सिफारिश की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.