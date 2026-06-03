Punjab Murder Case: पंजाब में किराना स्टोर मालिक की सरेआम हत्या, CCTV में कैद हुए हमलावर

Punjab Grocery Store Owner Shot Dead: पंजाब के फिरोजपुर में दिनदहाड़े एक किराने की दुकान के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गुरचरण सिंह के रूप में हुई है, जो गाबा किराना स्टोर के मालिक थे. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, गुरचरण सिंह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. हमला इतना भयंकर था कि गुरचरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी

एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया कि दोनों हमलावरों ने अपने चेहरे नहीं ढके हुए थे.पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

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एसएसपी भूपिंदर सिंह के मुताबिक, पुलिस को हमलावरों की तस्वीरें भी मिली हैं. फुटेज में एक आरोपी के हाथ में पिस्तौल साफ दिखाई दे रही है, जिससे जांच को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं.

आरोपियों की तलाश में 10 टीमें जुटीं

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 विशेष पुलिस टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा.

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