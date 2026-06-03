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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab IMD Alert: पंजाब के 9 जिलों में बारिश के आसार, 60 Kmph तक चल सकती हैं हवाएं

Punjab IMD Alert: पंजाब के 9 जिलों में बारिश के आसार, 60 Kmph तक चल सकती हैं हवाएं

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आज आंशिक बादल, गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलेगी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 10:37 AM (IST)
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Punjab-Chandigarh Rain Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में लोगों को पिछले तीन दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. पंजाब और चंडीगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आज (2 जून) को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा रह सकता है. कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं पंजाब के नौ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी.

9 जिलों में बारिश का अलर्ट और तापमान में उतार-चढ़ाव

पंजाब के नौ जिलों में बारिश होने की संभावना है. पिछले दिन की तुलना में अधिकतम तापमान 2.9 डिग्री बढ़ा है, लेकिन यह सामान्य से 4.2 डिग्री कम है. बठिंडा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया. हालांकि, औसतन तापमान सामान्य से कम है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है.

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मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के अनुसार आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, रूपनगर और मोहाली में बारिश हो सकती है. अधिकतर जिलों में तापमान 32.5 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

आने वाले दिनों का मौसम और पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार 3 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पूरे उत्तर भारत में मौसम बदल सकता है. इसके चलते बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

3 जून: 3 जून को पूरे पंजाब में बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

4 जून: 4 जून को 50-60 किमी प्रति घंटे तक की आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

5 जून: 5 जून को कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी.

Punjab Chandigarh: पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम का बड़ा अलर्ट! गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी

Published at : 03 Jun 2026 10:37 AM (IST)
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Punjab-chandigarh Punjab Rain Alert WEATHER UPDATE
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