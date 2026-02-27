हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में खूनी खेल! सरदूलगढ़ में व्यापारी और कर्मचारी का डबल मर्डर, फार्म हाउस पर की फायरिंग

पंजाब में खूनी खेल! सरदूलगढ़ में व्यापारी और कर्मचारी का डबल मर्डर, फार्म हाउस पर की फायरिंग

Punjab News: मानसा में एक व्यापारी और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और हर पहलू की जांच कर रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

Mansa News: पंजाब के मानसा में आज सुबह 10 बजे के करीब एक व्यापारी और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दोनों सरदूलगढ़ में अपने फार्म हाउस पर थे. इस दौरान हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया. गोलियां लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

व्यापारी का शव कुर्सी पर पड़ा मिला, जबकि कर्मचारी का शव एक पेड़ के पास जमीन पर पड़ा मिला था. घटना की जानकारी मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. मृतकों की पहचान व्यापारी जसवीर सिंह और उसके कर्मचारी बलदेव सिंह के रूप में हुई है.

बेटा खून से लथपथ मिला - चाचा

मौके पर पहुंचे एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि दो लोगों की हत्या की गई है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और हर पहलू की जांच कर रही है. जसबीर के चाचा सतपाल सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने 8 से 8:15 बजे के बीच हत्या की. इस बारे में सुबह 10:30 बजे पता चला और वह मौके पर पहुंचे. उनका बेटा खून से लथपथ था. पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी.

परिवार को इंसाफ दिलाए जाने की मांग 

पुलिस से मैं मांग करता हूं कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाए. जसबीर ने कभी भी धमकी दिए जाने या किसी से लड़ाई होने का जिक्र नहीं किया. उनके चाचा ने बताया कि वह कारोबार में थे. वह कई दिनों से उनके संपर्क से बाहर था. इस समय पंजाब में माहौल काफी बिगड़ गया है. उनके भतीजे का एक छोटा बच्चा है जो चंडीगढ़ में पढ़ता है.

यह भी पढ़ें -

अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले का पंजाब चुनाव पर पड़ेगा असर? PPCC अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा

मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा

Published at : 27 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Mansa News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में खूनी खेल! सरदूलगढ़ में व्यापारी और कर्मचारी का डबल मर्डर, फार्म हाउस पर की फायरिंग
पंजाब में खूनी खेल! सरदूलगढ़ में व्यापारी और कर्मचारी का डबल मर्डर, फार्म हाउस पर की फायरिंग
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले का पंजाब चुनाव पर पड़ेगा असर? PPCC अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले का पंजाब चुनाव पर पड़ेगा असर? PPCC अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा
पंजाब
मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा
मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा
पंजाब
फंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!
फंदे पर लटका मिला देवर, जमीन पर पड़ी थी भाभी, पति यूपी में करता है काम, सुसाइड बना रहस्य!
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget