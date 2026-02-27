पंजाब में खूनी खेल! सरदूलगढ़ में व्यापारी और कर्मचारी का डबल मर्डर, फार्म हाउस पर की फायरिंग

Mansa News: पंजाब के मानसा में आज सुबह 10 बजे के करीब एक व्यापारी और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दोनों सरदूलगढ़ में अपने फार्म हाउस पर थे. इस दौरान हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया. गोलियां लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

व्यापारी का शव कुर्सी पर पड़ा मिला, जबकि कर्मचारी का शव एक पेड़ के पास जमीन पर पड़ा मिला था. घटना की जानकारी मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. मृतकों की पहचान व्यापारी जसवीर सिंह और उसके कर्मचारी बलदेव सिंह के रूप में हुई है.

बेटा खून से लथपथ मिला - चाचा

मौके पर पहुंचे एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि दो लोगों की हत्या की गई है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और हर पहलू की जांच कर रही है. जसबीर के चाचा सतपाल सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने 8 से 8:15 बजे के बीच हत्या की. इस बारे में सुबह 10:30 बजे पता चला और वह मौके पर पहुंचे. उनका बेटा खून से लथपथ था. पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी.

परिवार को इंसाफ दिलाए जाने की मांग

पुलिस से मैं मांग करता हूं कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाए. जसबीर ने कभी भी धमकी दिए जाने या किसी से लड़ाई होने का जिक्र नहीं किया. उनके चाचा ने बताया कि वह कारोबार में थे. वह कई दिनों से उनके संपर्क से बाहर था. इस समय पंजाब में माहौल काफी बिगड़ गया है. उनके भतीजे का एक छोटा बच्चा है जो चंडीगढ़ में पढ़ता है.

यह भी पढ़ें -

अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले का पंजाब चुनाव पर पड़ेगा असर? PPCC अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा

मासूम की दर्दनाक मौत! चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने गई थी 8 साल की बच्ची, सिर पर गिरा भारी फट्टा