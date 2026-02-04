दुनिया के 100 सबसे ताकतवर सिखों में कौन-कौन शामिल? जारी हुई लिस्ट, इन शख्सियतों को मिली जगह

Punjab News: पूरी दुनिया के 100 प्रभावशाली सिखों की सूची 'द सिख ग्रुप' ने जारी की है. इसमें पहले 10 स्थानों में से 8 हस्तियां धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं. सूची में पहले नंबर पर संत बाबा कुलवंत सिंह, जत्थेदार हजूर साहिब हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गढ़गज्ज को जगह मिली है. तीसरे नंबर पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय पाल सिंह बंगा हैं, जबकि पांचवें नंबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी जगह बनाई है.

इस सूची में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कनाडा के मंत्री मनजिंदर सिंह सिद्धू, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह के साथ-साथ गायक दिलजीत दोसांझ और गिप्पी ग्रेवाल को भी शामिल किया गया है. गुरप्रीत सिंह घुग्गी भी इस सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. संस्था के प्रेसिडेंट डॉ. नवदीप बंसल ने बताया कि उनका मकसद सिख धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है.

उन्होंने कहा कि इस सूची में 50 प्रतिशत हस्तियां भारत से हैं. इससे युवा पीढ़ी को यह जानने और सीखने का मौका मिलता है कि सिख समाज ने कौन-कौन से ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं.

टॉप 10 स्थानों पर रहने वाली हस्तियां

1. संत बाबा कुलवंत सिंह – जत्थेदार, हजूर साहिब

सिंह साहिब जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी का जन्म 1 मई 1967 को नांदेड़ साहिब में हुआ. बाबा जी के दादा सरदार मंगल सिंह जी कड़ेवाले थे.

2. ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज – जत्थेदार, अकाल तख्त साहिब

ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज जी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं, जिसे सिखों का सर्वोच्च धार्मिक-दुनियावी (राजनीतिक) स्थान माना जाता है.

3. अजय पाल सिंह बंगा – प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक

अजय पाल सिंह बंगा इस समय विश्व बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं. इससे पहले वह मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं और उससे पहले कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ भी रहे हैं.

4. हरजिंदर सिंह धामी – प्रेसिडेंट, एसजीपीसी

हरजिंदर सिंह धामी एक सिख वकील हैं. वह साल 2021 से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 30वें प्रधान के रूप में सेवाएं दे रहे हैं.

5. भगवंत मान – मुख्यमंत्री, पंजाब

भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनेता और पूर्व अभिनेता, कॉमेडियन और व्यंग्यकार हैं, जो 2022 से पंजाब के 17वें और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं.

6. जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह जी – जत्थेदार, बुड्ढा दल

1964 में पटियाला में जन्मे बाबा बलबीर सिंह जी को उनके पूर्व सिंह साहिब बाबा संता सिंह जी द्वारा बुड्ढा दल के 14वें जत्थेदार के रूप में शपथ दिलाई गई थी.

7. संत बाबा अवतार सिंह जी – आध्यात्मिक नेता, बिधी चंद दल संत बाबा अवतार सिंह जी बिधी चंद दल के मौजूदा जत्थेदार हैं और कहा जाता है कि वह बाबा बिधी चंद जी के सीधे वंशज हैं.

8. भाई साहिब मोहिंदर सिंह जी – आध्यात्मिक गुरु, GNNSJ

मोहिंदर सिंह जी, जो 1995 से निष्काम ग्रुप ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन हैं, गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था (GNNSJ) के आध्यात्मिक नेताओं की परंपरा में तीसरे स्थान पर हैं.

9. संत बाबा निहाल सिंह जी – मिस्ल, शहीदं तरना दल

जिंदा शहीद सिख संस्था मिस्ल शहीदां तरना दल हरियां बेलां के सिंह साहिब जत्थेदार संत बाबा निहाल सिंह जी सिख धर्म की सच्ची शिक्षाओं की जीती-जागती मिसाल हैं.

10. संत बाबा गुरदेव सिंह जी – आध्यात्मिक नेता, शहीदी बाग

संत बाबा गुरदेव सिंह जी पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित गुरुद्वारा शहीदी बाग साहिब के आध्यात्मिक नेता हैं.

2012 से हर साल की जाती है चुनाव

यह प्रक्रिया संस्था द्वारा साल 2012 में शुरू की गई थी. इसके तहत राजनीति, व्यापार, लोक सेवा, शिक्षा, मीडिया, मनोरंजन, खेल, सामाजिक सेवा और कम्युनिटी नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 100 सिख हस्तियों को सूची में शामिल किया जाता है.