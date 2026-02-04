हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबदुनिया के 100 सबसे ताकतवर सिखों में कौन-कौन शामिल? जारी हुई लिस्ट, इन शख्सियतों को मिली जगह

दुनिया के 100 सबसे ताकतवर सिखों में कौन-कौन शामिल? जारी हुई लिस्ट, इन शख्सियतों को मिली जगह

Punjab News: दुनिया के 100 प्रभावशाली सिखों की सूची जारी हो गई है. सूची में संत बाबा कुलवंत सिंह और कुलदीप सिंह गढ़गज्ज शीर्ष पर हैं, जबकि भगवंत मान और दिलजीत दोसांझ सहित कई प्रमुख सिख शामिल हैं.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पूरी दुनिया के 100 प्रभावशाली सिखों की सूची 'द सिख ग्रुप' ने जारी की है. इसमें पहले 10 स्थानों में से 8 हस्तियां धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं. सूची में पहले नंबर पर संत बाबा कुलवंत सिंह, जत्थेदार हजूर साहिब हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गढ़गज्ज को जगह मिली है. तीसरे नंबर पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय पाल सिंह बंगा हैं, जबकि पांचवें नंबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी जगह बनाई है.

इस सूची में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कनाडा के मंत्री मनजिंदर सिंह सिद्धू, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह के साथ-साथ गायक दिलजीत दोसांझ और गिप्पी ग्रेवाल को भी शामिल किया गया है. गुरप्रीत सिंह घुग्गी भी इस सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. संस्था के प्रेसिडेंट डॉ. नवदीप बंसल ने बताया कि उनका मकसद सिख धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है.

उन्होंने कहा कि इस सूची में 50 प्रतिशत हस्तियां भारत से हैं. इससे युवा पीढ़ी को यह जानने और सीखने का मौका मिलता है कि सिख समाज ने कौन-कौन से ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं.

टॉप 10 स्थानों पर रहने वाली हस्तियां

1. संत बाबा कुलवंत सिंह  – जत्थेदार, हजूर साहिब
सिंह साहिब जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी का जन्म 1 मई 1967 को नांदेड़ साहिब में हुआ. बाबा जी के दादा सरदार मंगल सिंह जी कड़ेवाले थे.

2. ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज – जत्थेदार, अकाल तख्त साहिब
ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज जी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं, जिसे सिखों का सर्वोच्च धार्मिक-दुनियावी (राजनीतिक) स्थान माना जाता है.

3. अजय पाल सिंह बंगा – प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक
अजय पाल सिंह बंगा इस समय विश्व बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं. इससे पहले वह मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं और उससे पहले कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ भी रहे हैं.

4. हरजिंदर सिंह धामी – प्रेसिडेंट, एसजीपीसी
हरजिंदर सिंह धामी एक सिख वकील हैं. वह साल 2021 से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 30वें प्रधान के रूप में सेवाएं दे रहे हैं.

5. भगवंत मान – मुख्यमंत्री, पंजाब
भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनेता और पूर्व अभिनेता, कॉमेडियन और व्यंग्यकार हैं, जो 2022 से पंजाब के 17वें और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं.

6. जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह जी – जत्थेदार, बुड्ढा दल
1964 में पटियाला में जन्मे बाबा बलबीर सिंह जी को उनके पूर्व सिंह साहिब बाबा संता सिंह जी द्वारा बुड्ढा दल के 14वें जत्थेदार के रूप में शपथ दिलाई गई थी.
7. संत बाबा अवतार सिंह जी – आध्यात्मिक नेता, बिधी चंद दल संत बाबा अवतार सिंह जी बिधी चंद दल के मौजूदा जत्थेदार हैं और कहा जाता है कि वह बाबा बिधी चंद जी के सीधे वंशज हैं.

8. भाई साहिब मोहिंदर सिंह जी – आध्यात्मिक गुरु, GNNSJ
मोहिंदर सिंह जी, जो 1995 से निष्काम ग्रुप ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन हैं, गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था (GNNSJ) के आध्यात्मिक नेताओं की परंपरा में तीसरे स्थान पर हैं.

9. संत बाबा निहाल सिंह जी – मिस्ल, शहीदं तरना दल
जिंदा शहीद सिख संस्था मिस्ल शहीदां तरना दल हरियां बेलां के सिंह साहिब जत्थेदार संत बाबा निहाल सिंह जी सिख धर्म की सच्ची शिक्षाओं की जीती-जागती मिसाल हैं.

10. संत बाबा गुरदेव सिंह जी – आध्यात्मिक नेता, शहीदी बाग
संत बाबा गुरदेव सिंह जी पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित गुरुद्वारा शहीदी बाग साहिब के आध्यात्मिक नेता हैं.

2012 से हर साल की जाती है चुनाव

यह प्रक्रिया संस्था द्वारा साल 2012 में शुरू की गई थी. इसके तहत राजनीति, व्यापार, लोक सेवा, शिक्षा, मीडिया, मनोरंजन, खेल, सामाजिक सेवा और कम्युनिटी नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 100 सिख हस्तियों को सूची में शामिल किया जाता है. 

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN ‘The Sikh Group
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
Advertisement

वीडियोज

SC में बोली Mamata Banerjee, 'यह मेरी लड़ाई नहीं लोगों की है' | West Bengal | SIR | EC | Voter List
Ghaziabad Breaking: कैसे हुई तीनों बच्चियों की मौत? पड़ोसियों का चौंकाने वाला खुलासा | UP |ABP News
Parliament Session: 'प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं नरवणे की किताब दूंगा'- Rahul Gandhi | Galwan Clash
SIR Controversy: 'SIR में धोखाधड़ी..', Mamata Banerjee के समर्थन में आए Sanjay Singh | West Bengal
Gold–Silver में बड़ी तेज़ी, China की Policy से India का Market Reset | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?
भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?
ट्रेंडिंग
Video:
"बारात कभी भी वापस जा सकती है" दुल्हन ने एंट्री पर किया ऐसा डांस, देखते रह गए ससुराल वाले- वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget