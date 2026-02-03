पंजाब: 224 दिन बाद नाभा जेल से बाहर आए SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पटियाला की नाभा जेल से बाहर आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को 224 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं. 25 जून 2025 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मजीठिया को गिरफ्तार किया था.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी थी. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मजीठिया की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजीठिया पिछले सात महीनों से इस मामले में जेल में बंद हैं. पिछले साल 4 दिसंबर को अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह देखते हुए कि उनके द्वारा जांच को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

540 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा था कि मजीठिया इसके बाद जमानत पर अपनी रिहाई की मांग कर सकते हैं. पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले साल 25 जून को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप है.

मजीठिया के खिलाफ FIR पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा 2021 के ड्रग्स मामले में चल रही जांच से जुड़ी है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, मजीठिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता को पहले नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दी गई थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी गई जमानत को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.