पंजाब में तेज तूफान-बारिश समेत गरज का अलर्ट! किसानों को सावधानी बरतने की सलाह

Punjab Weather Update: पंजाब वासियों को फिलहाल गर्मी से बड़ी राहत मिली है. बीते दिन से कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और आसमान भी बादलों से घिरा हुआ है. कई स्थानों पर मौसम बदलने के कारण तापमान में भी कमी महसूस की जा रही है, जिससे लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हुआ और फिर से गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा.

गरज-चमक के साथ बरसेगा बारिश

विभाग ने चेतावनी दी है कि सूबे के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने पंजाब में अगले पांच दिनों के लिए मौसम को लेकर अहम चेतावनी जारी की गई है. India Meteorological Department (IMD) के मुताबिक आज से 21 मार्च 2026 तक कई इलाकों में बिजली चमकने, तेज तूफान का असर देखने को मिल सकता है. आज और 18 मार्च को सूबे भर में कोई बड़ी चेतावनी नहीं है और मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान लोगों को कुछ राहत मिलेगी और दिनचर्या साधारण रहेगी.

किसानों को सावधानी बरतने की सलाह

इसके साथ ही 19 मार्च से फिर मौसम करवट ले सकता है. IMD के मुताबिक इस दिन कई जिलों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिस कारण अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, बठिंडा और मानसा में तेज तूफान के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इसके साथ हल्की बूंदा-बांदी भी हो सकती है.

बता दें कि 20 और 21 मार्च को भी सूबे के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है. लगातार बारिश हो सकती है. किसानों को खास सावधानी बरतने और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है.