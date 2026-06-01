हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबChandigarh News: एससी समुदाय पर टिप्पणी को लकेर रवनीत बिट्टू की बढ़ीं मुश्किलें, 4 जून को आयोग ने किया तलब

Chandigarh News: एससी समुदाय पर टिप्पणी को लकेर रवनीत बिट्टू की बढ़ीं मुश्किलें, 4 जून को आयोग ने किया तलब

Chandigarh News In Hindi: केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामले अब पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है.

By : सचिन कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Jun 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन मामला अब पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है.

रवनीत सिंह बिट्टू को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश

पंजाब स्टेट SC कमीशन ने अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर की गई कथित टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए रवनीत सिंह बिट्टू को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है. आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने उन्हें 4 जून 2026 को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आयोग ने मामले से संबंधित रिपोर्ट भी तलब की थी.

जानकारी के मुताबिक, आयोग ने इस संबंध में संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से रिपोर्ट मांगी थी. इस पर कार्रवाई करते हुए संगरूर के एसपी हेडक्वार्टर ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी को भेजा गया है.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान

पुलिसकर्मी से बहस के वक्त अनुसूचित जाति पर की अपमानजनक टिप्पणी

दरअसल, 26 मई को पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान संगरूर के धुरी क्षेत्र में रवनीत सिंह बिट्टू की एक पुलिसकर्मी के साथ बहस हो गई थी. आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस घटना का वीडियो और बयान सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया.

विवाद बढ़ने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि यदि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग उन्हें बुलाता है तो वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने शब्दों के लिए माफी मांगने को तैयार हैं.

'बिक्रम मजीठिया को जेल में डालना अब प्रतिष्ठा का मुद्दा', रेड मामले पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान

Published at : 01 Jun 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Ravneet Singh Bittu Chandigarh News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Chandigarh News: एससी समुदाय पर टिप्पणी को लकेर रवनीत बिट्टू की बढ़ीं मुश्किलें, 4 जून को आयोग ने किया तलब
चंडीगढ़: SC समुदाय पर टिप्पणी को लकेर रवनीत बिट्टू की बढ़ीं मुश्किलें, 4 जून को आयोग ने किया तलब
पंजाब
Punjab Chandigarh: पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम का बड़ा अलर्ट! गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी
पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम का बड़ा अलर्ट! गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब
'बिक्रम मजीठिया को जेल में डालना अब प्रतिष्ठा का मुद्दा', रेड मामले पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान
'बिक्रम मजीठिया को जेल में डालना अब प्रतिष्ठा का मुद्दा', रेड मामले पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'बराबरी का...'
UP विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'बराबरी का...'
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की अजीब हेयरस्टाइल, बेटे विहान के लिए ढूंढ़ा नया गाना, विक्की संग वेकेशन की फोटोज वायरल
कैटरीना कैफ की अजीब हेयरस्टाइल, बेटे विहान के लिए ढूंढ़ा नया गाना, विक्की संग वेकेशन की फोटोज वायरल
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
विश्व
Iran-US War: 'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
RCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
हेल्थ
Obesity Myths: कम खाने से नहीं घटता वजन, मोटापे से जुड़े इन बड़े मिथकों का एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
कम खाने से नहीं घटता वजन, मोटापे से जुड़े इन बड़े मिथकों का एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget