Chandigarh News: एससी समुदाय पर टिप्पणी को लकेर रवनीत बिट्टू की बढ़ीं मुश्किलें, 4 जून को आयोग ने किया तलब
Chandigarh News In Hindi: केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामले अब पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है.
चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन मामला अब पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है.
रवनीत सिंह बिट्टू को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश
पंजाब स्टेट SC कमीशन ने अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर की गई कथित टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए रवनीत सिंह बिट्टू को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है. आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने उन्हें 4 जून 2026 को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आयोग ने मामले से संबंधित रिपोर्ट भी तलब की थी.
जानकारी के मुताबिक, आयोग ने इस संबंध में संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से रिपोर्ट मांगी थी. इस पर कार्रवाई करते हुए संगरूर के एसपी हेडक्वार्टर ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी को भेजा गया है.
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पुलिसकर्मी से बहस के वक्त अनुसूचित जाति पर की अपमानजनक टिप्पणी
दरअसल, 26 मई को पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान संगरूर के धुरी क्षेत्र में रवनीत सिंह बिट्टू की एक पुलिसकर्मी के साथ बहस हो गई थी. आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस घटना का वीडियो और बयान सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया.
विवाद बढ़ने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि यदि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग उन्हें बुलाता है तो वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने शब्दों के लिए माफी मांगने को तैयार हैं.
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Source: IOCL