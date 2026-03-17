लुधियाना में व्यापारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मंडी में आलू-प्याज के थोक का करता था कारोबार

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के जालंधर बाईपास पर स्थित सब्जी मंडी में एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान ध्यान सिंह के रूप में हुई है, जो मंडी में आलू और प्याज के थोक व्यापारी थे. उनकी अचानक मौत से मंडी के सभी दुकानदारों और आसपास के लोगों में शोक का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, आज सुबह ध्यान सिंह ने अपनी दुकान से थोड़ी दूरी पर बने एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कुछ समय बाद पास ही मौजूद एक दुकानदार ने उन्हें फांसी पर लटका हुआ देखा. दुकानदार ने तुरंत शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर आए और परिवार को सूचना दी गई. परिवार के सदस्य तुरंत पहुंचे और ध्यान सिंह को फंदे से उतारकर उनके घर बंदा बहादुर नगर गली नंबर 8 ले गए.

घटना की सूचना मिलने पर जोधेवाल पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. एएसआई कुलदीप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है. ध्यान सिंह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं. फिलहाल, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस ने बताया कि परिवार ने अभी तक कोई बयान दर्ज नहीं कराया है. जांच प्रक्रिया के तहत पारिवारिक सदस्यों के बयान लेने के बाद ही आत्महत्या के कारणों और किसी भी संभावित पहलू पर विस्तृत जांच की जाएगी. ध्यान सिंह की आत्महत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी प्रकार की मानसिक, आर्थिक या व्यक्तिगत समस्याओं के चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

मंडी और स्थानीय समुदाय इस खबर से गहरे आहत हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच के दौरान सभी जरूरी साक्ष्यों और बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे.