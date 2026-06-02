पंजाब में अब बीजेपी की राह पर कांग्रेस! चुनाव से पहले ले सकती है ये बड़ा फैसला

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इससे पहले कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने राज्य संगठन में बड़े फेरबदल की योजना बना रही है और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को सौंप रही है.

बताया जा रहा है कि विजय इंद्र सिंगला और सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हैं. अगर हिंदू फेस तय किया जाता है तो विजय इंद्र सिंगला पर कांग्रेस दांव लगा सकती है. जानकारी के लिए बता दें, पंजाब कांग्रेस के वर्तमान चीफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग हैं.

मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक में फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज बैठक की, जिसमें संगठन में फेरबदल पर चर्चा हुई. मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल शामिल रहे.

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बीजेपी ने भी बदला पंजाब प्रदेश अध्यक्ष

गौरतलब है कि पंजाब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है. अब केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके बाद कांग्रेस में भी बदलाव की चर्चा तेज हो गई. बीते शुक्रवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पंजाब के शीर्ष 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया था. इस मीटिंग में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम पर चर्चा हुई. इसके संकेत पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर रंधावा ने दिए.

जिन पांच नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था उनमें चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, डॉ. अमर सिंह और राजा वडिंग शामिल थे. इनके अलावा, राहुल गांधी, कांग्रेस पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और अन्य पार्टी नेता भी बैठक में मौजूद रहे.

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