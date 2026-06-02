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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Election 2027: पंजाब में अब बीजेपी की राह पर कांग्रेस! चुनाव से पहले ले सकती है ये बड़ा फैसला

Punjab Election 2027: पंजाब में अब बीजेपी की राह पर कांग्रेस! चुनाव से पहले ले सकती है ये बड़ा फैसला

Punjab Congress President: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी में है. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की जगह अब कांग्रेस आलाकमान सुखजिंदर रंधावा या विजय सिंगला को चुन सकता है.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 02 Jun 2026 12:52 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इससे पहले कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने राज्य संगठन में बड़े फेरबदल की योजना बना रही है और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को सौंप रही है. 

बताया जा रहा है कि विजय इंद्र सिंगला और सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हैं. अगर हिंदू फेस तय किया जाता है तो विजय इंद्र सिंगला पर कांग्रेस दांव लगा सकती है. जानकारी के लिए बता दें, पंजाब कांग्रेस के वर्तमान चीफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग हैं. 

मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक में फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज बैठक की, जिसमें संगठन में फेरबदल पर चर्चा हुई. मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल शामिल रहे.

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बीजेपी ने भी बदला पंजाब प्रदेश अध्यक्ष

गौरतलब है कि पंजाब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है. अब केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके बाद कांग्रेस में भी बदलाव की चर्चा तेज हो गई. बीते शुक्रवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पंजाब के शीर्ष 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया था. इस मीटिंग में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम पर चर्चा हुई. इसके संकेत पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर रंधावा ने दिए.

जिन पांच नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था उनमें चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, डॉ. अमर सिंह और राजा वडिंग शामिल थे. इनके अलावा, राहुल गांधी, कांग्रेस पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और अन्य पार्टी नेता भी बैठक में मौजूद रहे.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 02 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Punjab News CONGRESS Punjab Assembly Election 2027 Punjab Election 2027
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