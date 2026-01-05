Punjab: मोहाली में चॉकलेट का लालच देकर ढाई साल की मासूम से रेप, घर आता-जाता रहता था आरोपी

Punjab News: पंजाब के मोहाली से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां ढाई साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट देने का बहाना बनाया और उसे अपने साथ ले गया. घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

परिवार का भरोसा बना कमजोरी

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी अर्जुन राम उनके घर के पास ही रहता था और अक्सर उनके घर आता-जाता था. वह बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाता, उन्हें खाने-पीने की चीजें देता था. इसी कारण परिवार को उस पर कोई शक नहीं था. शनिवार को जब मां रसोई में काम कर रही थी, तभी आरोपी घर आया और बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले गया.

कुछ समय बाद जब मां घर के अंदर गई तो उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी. पहले तो उसने सोचा कि बच्ची सामान्य रूप से रो रही होगी, लेकिन जब उसने बच्ची को देखा तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी. यह देखकर मां घबरा गई और जोर-जोर से शोर मच आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, इसी बीच आरोपी मौके से फरार हो गया.

अस्पताल में भर्ती, पुलिस को दी सूचना

घटना के तुरंत बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अर्जुन राम को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी एक निजी नौकरी करता है और फिलहाल पुलिस हिरासत में है.

बलौंगी थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर पैरी विंकल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.