Punjab News: पत्नी ने पकड़े हाथ, बॉयफ्रेंड ने घोटा गला, फरीदकोट कत्ल कांड में बड़ा खुलासा!

Punjab Murder News: पंजाब के फरीदकोट में पति की हत्या के मामले में पुलिस जांच में नया खुलासा हुआ है. ज़हर का असर न होने पर पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल कर पति का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी. यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ.

पत्नी के बॉयफ्रेंड ने गला दबाया

पुलिस के मुताबिक, पत्नी रुपिंदर कौर ने पति गुरविंदर सिंह के हाथ पकड़े और बॉयफ्रेंड ने पीछे से उसके बांह से जकड़ कर गला दबा दिया. इस दौरान पति तड़पते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रुपिंदर ने छोड़ा नहीं.

जैसे कि पत्नी ने पहले ही उसको ज़हर दे दिया था, जिसका कुछ असर पति पर हुआ था, इस कारण वह ज़्यादा ताकत नहीं लगा सका. पोस्टमार्टम से यह भी पता चला कि गुरविंदर की मौत सांस बंद होने के कारण हुई. इसके अलावा, गुरविंदर के साथ पत्नी रुपिंदर और बॉयफ्रेंड हरकंवर ने भी मारपीट की. पति के शरीर ‘पर 10 से 12 जख्मों के निशान मिले. कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ चंडीगढ़ आ गया था.

इस वजह से बॉयफ्रेंड ने किया सरेंडर

पुलिस के मुताबिक, फरीदकोट के गांव सुखनावाला में हुए इस कत्ल में शामिल बॉयफ्रेंड हरकंवर अपने डबवाली के रहने वाले दोस्त विश्वदीप के साथ सीधा चंडीगढ़ भाग गया. यहां से उसकी योजना मुंबई जाने की थी. जैसे ही उसको घर से पता चला कि पुलिस घर पहुंच गई है और उसके पिता को साथ ले गई है, तब जाके उसने अदालत में सरेंडर किया.

मुझे कत्ल का पता नहीं था- विश्वदीप

बॉयफ्रेंड के दोस्त विश्वदीप ने पुलिस को कहा कि उसको कत्ल के बारे में कुछ भी पता नहीं था. रुपिंदर के घर से निकलने के बाद उसने गुरविंदर की शर्ट ले कर गाड़ी में लिया, जिसको रास्ते में सुट दिया. पूछे जाने ‘पर उसने सिर्फ यही कहा कि मारपीट हुई है. इसके बाद चंडीगढ़ आ कर बॉयफ्रेंड ने रात को शराब पी और फिर सुबह दोबारा शराब पी.

पत्नी खिलाफ मिला पहला सबूत

थाना सदर फरीदकोट इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि पत्नी ने लूट का शोर मचाते हुए पति की हत्या करने की बात की थी. इसलिए घर का सामान भी ख़राब कर दिया गया था. हालांकि जब वह बेडरूम में पहुंचे तो देखा कि कपड़े ज़मीन 'पर तो गिरे थे, लेकिन उनकी तह नहीं खुली थी. अलमारी के सिर्फ दराज खुले थे.

इससे उनको शक हो गया. यहीं से जांच की सारी सुई पत्नी रुपिंदर कौर की ओर मुड़ गई. पहले पत्नी ने कत्ल न करने के बारे में पिता की झूठी कसम खाई. राजेश कुमार ने कहा कि पूरे मामले की वैज्ञानिक ढंग से जांच की जा रही है.

मोबाइल में क्राइम सीरीज देखती थी पत्नी

पुलिस ने पत्नी रुपिंदर का मोबाइल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा. इस जांच से पता चला कि पत्नी क्राइम सीरीज देखती थी. पुलिस को शक है कि वह कत्ल के तरीके देख रही थी. इससे पहले उसके ससुर ने भी दावा किया था कि उनको जानबूझ कर कनाडा में बेटी के पास भेजा गया और पीछे कत्ल किया गया. पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिल कर हत्या की पहले ही योजना बनाई थी. यह भी पता चला कि इंस्टाग्राम रील्स की शौकीन रुपिंदर ने शरीर पर भी कई जगह टैटू बनाए हुए थे.