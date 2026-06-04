अमृतसर में मर्डर मिस्ट्री! सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का गला कटा शव... पहचान में जुटी पुलिस

Amritsar Murder Case: पंजाब के अमृतसर के अजनाला में एक दर्दनाक वाक्या पेश हुआ है, जहां एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गुरुवार सुबह लक्खूवाल मोड़ के पास राहगीरों ने एक युवक का लाश सड़क किनारे पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पता चला कि युवक का गला कटा हुआ था और उसके चेहरे पर भी चोट के कई निशान थे. शव की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है.

पहचान में जुटी पुलिस

फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. अजनाला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है.

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जांच अधिकारी इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटा रहे हैं, ताकि मृतक की पहचान और घटना की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

हत्या के कारणों की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि वे मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. वे जल्द ही हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हत्या के पीछे क्या वजह थी और वारदात को कब अंजाम दिया गया.

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास मृतक या घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि मामले को जल्द सुलझाया जा सके.

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