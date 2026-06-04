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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबJalandhar News: जालंधर में शर्मनाक घटना! देर रात घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से मारपीट और बदसलूकी का आरोप

Jalandhar News: जालंधर में शर्मनाक घटना! देर रात घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से मारपीट और बदसलूकी का आरोप

Punjab News: पंजाब के जालंधर के रामा मंडी में महंत के घर पर हमला और विवाद का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग महिला से कथित बदसलूकी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 04 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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Punjab Crime News: पंजाब के जालंधर के रामा मंडी इलाके में एक महंत के घर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों और महंत की मां के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है. महंत ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी बुजुर्ग मां के कपड़े फाड़े और उसके साथ बदसलूकी की.

महंत सिम्मी के मुताबिक, उनकी मां घर में अकेली थीं. इसी दौरान कुछ लोग घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया. दरवाजा खुलने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह घटना 2 जून को हुई. सीसीटीवी फुटेज में महंत सिम्मी की मां और तीन-चार लोग गली में लड़ते दिखाई दे रहे हैं. गली में शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर आए और लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की.

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महंत का आरोप है कि हमलावरों ने उनकी मां को पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए और कानों में पहनी सोने की बालियां भी छीन लीं. उन्होंने इसे बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना बताया है.

पुलिस कार्रवाई न होने पर नाराजगी

महंत सिम्मी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद रामा मंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने मामले को पूरी तरह नजरअंदाज किया और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

स्थानीय लोगों ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 04 Jun 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Punjab Crime News Jalandhar News PUNJAB NEWS
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