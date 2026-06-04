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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबगुरदासपुर: डेरा बाबा नानक में बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी पर फायरिंग, बाल-बाल बचे

गुरदासपुर: डेरा बाबा नानक में बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी पर फायरिंग, बाल-बाल बचे

Punjab News In Hindi: गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी. सोनी बाल-बाल बच गए. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.

By : सचिन कुमार | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 04 Jun 2026 12:23 PM (IST)
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पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है. अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी जिला ट्रेड सेल के कन्वीनर और हल्का डेरा बाबा नानक से वरिष्ठ नेता विजय कुमार सोनी पर गोलीबारी कर दी.

पेट्रोल पंप पर हुआ हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

घटना बीती बुधवार की रात करीब 9:40 बजे कोटली सूरत मल्ली स्थित सोनी के पेट्रोल पंप पर हुई. विजय कुमार सोनी जब पेट्रोल पंप बंद कर कार में सवार होकर घर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. सोनी किसी तरह बाल-बाल बच गए. पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल सवार हमलावर सोनी की कार के पास आते हैं और फायरिंग करते हैं.

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पुलिस जांच में जुटी, हमलावरों की तलाश जारी

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. गुरदासपुर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और हमलावरों की पहचान व तलाश में जुटे हैं.

भाजपा नेता विजय सोनी ने बताया कि बुधवार की रात करीब 9:24 बजे वह रोजाना की तरह अपने पेट्रोल पंप पर बैठ कर हिसाब किताब कर रहे थे। तभी दो अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। विजय कुमार सोनी ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग की. उन्होंने किसी पुरानी रंजिश या धमकी का जिक्र नहीं किया.

सचिन को विदेशी नंबरों से मिल रही थी धमकी

खबर है कि बुधवार शाम करीब 7 बजे से उन्हें विदेशी नंबरों से फोन आ रहे थे और व्हाट्सएप पर वॉयस मैसेज के माध्यम से उनसे 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. फिरौती न देने पर उन्हें 10 दिनों के भीतर जान से मारने की धमकियां भी दी गई थीं. फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 04 Jun 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Gurdaspur News PUNJAB NEWS Bjp Leader Vijay Kumar Soni
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