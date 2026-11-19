पंजाब में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के फिर एक साथ आने की चर्चाएं तेज हो गयीं हैं. दोनों ही दलों में सीटों और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे के बाद यह कवायद और तेज हो गयी है.

पंजाब में यह गठबंधन अगर दोबारा बनता है तो इसका सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से होगा. अपनी खोई जमीन वापस पाने और पंजाब में जड़ें मजबूत करने के लिए बीजेपी और अकाली दल इस बार एकसाथ चुनाव में उतर सकते हैं.

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दोनों का क्या होगा फायदा ?

पिछले कई चुनावों में बीजेपी को अपने बूते कुछ सफलता नहीं मिली है, जबकि अकाली दल भी अपनी खोई जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है. बीजेपी को अकाली दल के साथ ग्रामीण पंजाब, किसान वर्ग और सिख मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने का मौका मिल सकता है. उधर अकाली दल को भी बीजेपी के शहरी वोट बैंक, संगठनात्मक ताकत और राष्ट्रीय स्तर पर उसके राजनीतिक प्रभाव का फायदा मिल सकता है.

बीते 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी.कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी को महज 2ही सीटें मिली थीं.अब ऐसे में 2027 के चुनाव में बीजेपी-अकाली दल का गठबंधन पंजाब की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है.

क्यों टूटा था गठबंधन ?

शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच 24 साल पुराना गठबंधन था. लेकिन 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद उभरकर सामने आए और अकाली दल ने अपने आपको NDA से अलग कर लिया था. अब पंजाब चुनाव से पहले दोनों दल एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है और इस सप्ताह ही दोनों दलों के सीनियर नेताओं की बैठक हो सकती है.

कहां फंसा है पेंच ?

बीजेपी और अकाली दल में सीटों के बंटवारे के साथ ही सीएम फेस को लेकर पेंच फंसा हुआ है. पिछली बार अकाली दल 94 सीटों पर लड़ी थी, जबकि बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस बार बीजेपी अधिक सीटों पर लड़ना चाह रही है और ऐसे में उसकी मांग 46 से 47 सीटें हैं और अकाली दल भी 70 से 75 सीटों पर दाब दे रहा है. इसलिए अभी सीटों पर कोई अंतिम राय नहीं बनी है.

पंजाब में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, एक ओर आम आदमी पार्टी ने अपने कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं तो कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है. अब बीजेपी और अकाली दल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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