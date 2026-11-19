बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जुड़े अहम कार्यक्रमों की गति धीमी कर दी है. पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र और पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की देशव्यापी बस यात्रा को टाल दिया है.

ऐसा लगता है जैसे पार्टी पूर्ण रूप से चुनावी अभियानों को तेज करने से पहले गठबंधन की स्थिति साफ कर लेना चाहती है ताकि प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो स्पष्टता के साथ काम कर सके. वहीं, पार्टी प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा का कहना है कि कार्यक्रम को टालने का कारण गठबंधन नहीं, बल्कि अंदरूनी कारण है.

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घोषणापत्र में देरी, टली बस यात्रा

दरअसल, पार्टी एक नवंबर को अपना घोषणापत्र जारी करने वाली थी. इसका मकसद पार्टी के राजनीतिक और चुनावी ऐजेंडे को सामने रखना था, लेकिन अभी इसे टाल दिया गया है. इस मामले पर पार्टी प्रवक्ता चीमा का कहना है कि पार्टी घोषणापत्र तैयार करने वाली समिति के कुछ सदस्य अन्य जरूरी कार्यों में व्यस्त हैं. साथ ही ये भी साफ किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण ये देरी नहीं है.

रिपोर्ट्स की मानें तो 10 नवंबर को तलवंडी साबो से बस यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे 16 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था. अब एक बार फिर से इसे टाल दिया गया है. वास्तव बस यात्रा का मकसद प्रदेश में एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम चलाना था, ताकि सुखबीर बादल प्रदेश के मतदाताओं से सीधे जुड़ सकें.

कुछ योजनाएं जारी, जनता से ले रही राय

हालांकि, अकाली दल ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जयंती के अवसर पर 8 दिसंबर को मोगा के किल्ली चाहलान गांव में होने वाली रैली की योजना में कोई बदलाव नहीं किया है. साथ ही पार्टी का संगठात्मक अभियान भी जारी है, जिसके तहत पार्टी घर-घर जाकर जनता के बीच जाकर उनसे राय ले रही है. अकाली दल ने जनता की राय के लिए करीब 25,000 'पंजाब बचाओ' फीडबैक फॉर्म बांटे हैं. मतदाताओं से उनकी समस्याओं को जानने के लिए पार्टी ने ये अभियान चलाया है.

इसके तहत पार्टी प्रदेश के गंभीर मुद्दों की पहचान करने में जुटी है, जिनमें नशे की समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर कल्चर, AAP सरकार का विज्ञापनों पर खर्च और राज्य पर बढ़ता कर्ज का बोझ शामिल हैं. इसके अलावा SAD के समय शुरू की गई योजनाओं का भी फीडबैक लिया जा रहा है. जनता के फीडबैक के तहत ही पार्टी घोषणापत्र तैयार करेगी. इसकी जिम्मेदारी बलविंदर सिंह भुंडर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय घोषणापत्र समिति को दी गई है.

बता दें कि साल 2020 में अकाली दल ने कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी के साथ अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया था. अब दोबारा गठबंधन की स्थिति में अकाली दल को इसके पीछे के कारण को साफ करना होगा और अपने मतदाता आधार को भी जवाब देना होगा.

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