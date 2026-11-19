पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है. इस बीच पंजाब से एक चौंकाने वाली आंकड़े सामने आए है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में पंजाब में वोटरों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. राज्य में मतदाताओं की संख्या पहले की तरह करीब 2.01 करोड़ ही बनी हुई है. खास बात यह है कि चुनाव की तैयारी कर रहे पांच राज्यों में पंजाब इकलौता राज्य है, जहां वोटरों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ.

पंजाब में मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ने के पीछे नए आवेदनों पर समय से काम नहीं हो पाना बताया जा रहा है. राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा के मुताबिक, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन और नाम में बदलाव से जुड़े आवेदन विभाग को मिल गए थे, लेकिन उस समय मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का काम प्राथमिकता पर था. इसी वजह से आवेदनों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.

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उन्होंने बताया कि पंजाब में एसएसआर की अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर को जारी हुई थी. इसके ठीक तीन दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एसएसआर का कार्यक्रम घोषित कर दिया. ऐसे में विभाग को नए आवेदनों पर काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया.

28 दिसंबर तक निपटाने होंगे सभी आवेदन

चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता विवरण में सुधार से जुड़े सभी आवेदनों का निपटारा करना होगा. इसके लिए 28 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है. इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

पंजाब के उलट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में ड्राफ्ट मतदाता सूची में वोटरों की संख्या बढ़ी है. उत्तराखंड में मतदाता 71.58 लाख से बढ़कर 72.78 लाख हो गए. मणिपुर में यह संख्या 19.60 लाख से 19.94 लाख और गोवा में 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख पहुंच गई.

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वहीं, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 13.39 करोड़ से बढ़कर 13.58 करोड़ से अधिक हो गई है. पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है. अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद राज्य की अंतिम मतदाता सूची में वोटरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.