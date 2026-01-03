Punjab: लुधियाना वाले सावधान! अब सस्पेंड होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, जानें क्या है पूरा मामला

Punjab News: नए साल 2026 की शुरुआत होते ही जहां लोग एक दूसरे को नया साल मुबारक कह रहे हैं, वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के लिए खतरनाक खबर है. पंजाब के लुधियाना की ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग पर और सख्ती कर दी है. अब हफ्ते के सातों दिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों को पकड़ने के लिए नाके लगाए जाएंगे, जबकि इससे पहले हफ्ते में सिर्फ बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को नाके लगते थे. ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर महीने लगने वाले शराब के चालान का आंकड़ा 500 के करीब होता है, पर अब नाकों की संख्या बढ़ाने से चालानों की संख्या में भी इजाफा होगा.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा

ट्रैफिक पुलिस ने शहर को 8 जोन में बांटा है. हर जोन के इंचार्ज के ऊपर 2 सुपरविजन अधिकारी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा एक इंस्पेक्टर एडमिन के तौर पर और एक लेडी इंस्पेक्टर बीट इंचार्ज के तौर पर काम कर रही है. सभी मिलाकर 12 अधिकारी होंगे, जिन्हें बारी-बारी ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जो खास तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करेंगे.

जानकारी के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने 2025 में 4500 से ज्यादा लोगों को शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में चालान किया था. अगर शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है. इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.

नए साल के मौके पर 57 शराबी ड्राइवरों के चालान किए

नए साल की शाम पर शराब के सेवन के कारण होने वाले हंगामे को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तौर पर नाकाबंदी की थी. नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते हुए 57 वाहन चालकों के चालान काटे गए. ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर 4 टीमें तैनात की थीं, जिनमें विश्वकर्मा चौक, साउथ सिटी बस स्टैंड शामिल हैं.