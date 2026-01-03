सावधान! शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए नए साल पर नियम हुए और सख्त, जान लें क्या है बदलाव

नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. लोग जहां एक-दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के लिए यह एक बड़ी खबर है. लुधियाना यातायात पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है.

अब यातायात पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों को पकड़ने के लिए सप्ताह के सातों दिन चेकपॉइंट लगाएगी, जबकि पहले ये चेकपॉइंट केवल बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को ही लगाए जाते थे. यातायात पुलिस द्वारा हर महीने जारी किए जाने वाले शराब चालानों की संख्या लगभग 500 है, लेकिन अब चेकपॉइंटों की संख्या बढ़ने से चालानों की संख्या में भी वृद्धि होगी.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सख्त

यातायात पुलिस ने शहर को 8 जोन में विभाजित किया है. प्रत्येक जोन के प्रभारी के अधीन 2 पर्यवेक्षण अधिकारी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, एक इंस्पेक्टर प्रशासनिक कार्य में और एक महिला इंस्पेक्टर बीट प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. कुल मिलाकर 12 अधिकारी होंगे, जिन्हें बारी-बारी से ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा और वे विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करेंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है निलंबित!

जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 4500 से अधिक लोगों का चालान किया. शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है. इसके साथ ही ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है.

बता दें कि नए साल की पहली शाम पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 57 लोगों पर चालान काटे गए. ये कदम होने वाली अराजकता या किसी दुर्घटना को रोकने के लिए उठाया गया था और इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी की गई थी. नाकाबंदी के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में 57 चालकों को चालान जारी किए गए. यातायात पुलिस ने विश्वकर्मा चौक और साउथ सिटी बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर 4 टीमें तैनात की थीं.