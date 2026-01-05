29 जनवरी को होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, हाथ उठाकर पहली बार होगी वोटिंग

चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 29 जनवरी को होगा. इसके साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होंगे. 29 जनवरी की सुबह 11 बजे असेंबली हॉल में चुनाव करवाएगा होगा. पहली बार वोटिंग हाथ उठाकर की जाएगी. मौजूदा समय में मेयर पद पर बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला काबिज हैं. साल 2025 में उन्होंने आप की उम्मीदवार प्रेम लता को हराया था. कांग्रेस के जसबीर सिंह बंटी सीनियर डिप्टी मेयर और तरुणा मेहता डिप्टी मेयर बने थे. कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी को मेयर पद पर हार का सामना करना पड़ा था.

एक साल का होता है मेयर का कार्यकाल

चंडीगढ़ में पार्षद का कार्यकाल पांच सालों का होता है जबकि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हर साल होता है. इस बार बैलेट सिस्टम की जगह हाथ दिखाकर वोटिंग होगी. 2024 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनील मसीह बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में कैद हुए थे. ऐसे में अब हाथ उठाकर वोटिंग कराने का फैसला किया गया है.

मेयर बनने के लिए 19 वोट की जरूरत

मेयर बनने के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है. बीजेपी और विपक्ष दोनों के पास अभी 18-18 वोट हैं. हाल ही में आम आदमी पार्टी के दो पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे. ऐसे में बीजेपी की ताकत बढ़कर 16 से 18 हो गई है. आप के पास 11 पार्षद हैं. वहीं कांग्रेस के पास छह पार्षद और एक सांसद मनीष तिवारी का वोट है. टोटल मिला दें तो ये संख्या भी 18 हो जाती है. ऐसे में इस बार भी कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा.

पूरे चुनाव प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

अभी तक राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. चुनाव की SOP के मुताबिक, पार्षदों को अपनी पसंद बताने के लिए ठीक साफ तौर पर अपना हाथ उठाना होगा. विजुअल वेरिफिकेशन और मौखिक सत्यापन के बाद वोटों की गिनती होगी. इस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और इसके रिकॉर्ड को कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा.