लुधियाना में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर फरार हुए बाइक सवार

पंजाब के लुधियाना जिले में रविवार (29 मार्च) शाम को दो अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला करके एक स्थानीय कांग्रेस नेता की हत्या कर दी. लुधियाना के कुम कलां थाने के प्रभारी अधिकारी परमिंदर तिवारी ने बताया कि दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और कुर्सी पर बैठे तिवारी पर हमला कर दिया जिसमें उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. वहीं पुलिस का कहना है कि वे मामले की गंभीर रूप से जांच कर रही है.

श्रमिकों के लिए आवास कराए थे उपलब्ध

माछीवाड़ा में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष परमिंदर तिवारी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवास उपलब्ध कराया था. मगर कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया. थाने के प्रभारी परमदीप सिंह ने मामले पर यह भी बताया, 'इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है.' आरोपियों को पकड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अपराध के पीछे के उद्देश्य का पता लगाया जा रहा है.

मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमिंदर तिवारी पर जिस कुल्हाड़ी से हमला किया था, उसे वे जाते-जाते चौक पर फेंक गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि चौंक पर कुल्हाड़ी खून से पूरी तरह सनी हुई थी और रास्ते भर में खून के छीटे थे. घटना की जानकारी मिलते ही कुम कलां पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने लगे.

फोन पर बात कर रहे थे नेता, संभलने का मौका नहीं मिला

मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय वे लोग अपनी दुकानों में व्यस्त थे, तभी उन्हें बाहर किसी की चीखने की आवाज आई. इसके बाद उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो बाइक पर सवार अज्ञात लोगों ब्लॉक अध्यक्ष परमिंदर तिवारी पर कुल्हाड़ी से वार कर रहे थे. लोगों ने बताया कि परमिंदर सिंह फोन पर बात कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला.