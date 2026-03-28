पंजाब: होशियारपुर में रिटायर्ड आईटीबीपी अधिकारी से ऑनलाइन ठगी, खाते से 17.52 लाख रुपये साफ

पंजाब के होशियारपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के सेवानिवृत्त अधिकारी करनैल सिंह (73) ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए और उन्हें करीब 17.52 लाख रुपये का नुकसान हुआ. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, करनैल सिंह टांडा पुलिस थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं. वे ITBP में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब खेती-बाड़ी करते हैं. उनका और उनकी पत्नी का एक संयुक्त बैंक खाता है. साथ ही उनका एक अलग खाता भी है, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित होता है.

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल ली गई बड़ी रकम

पीड़ित ने बताया कि 21 फरवरी 2025 को जब वे अपने बेटे के साथ बैंक गए, तो उन्हें अपने खातों में गड़बड़ी का पता चला. जांच करने पर सामने आया कि उनके खातों से बड़ी रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल ली गई है. संयुक्त खाते से लगभग 11,26,510 रुपये निकाल लिए गए, जिससे खाते में सिर्फ 167 रुपये बचे थे. वहीं, उनके दूसरे खाते से भी करीब 6,26,500 रुपये गायब हो गए. इस तरह कुल मिलाकर 17,52,010 रुपये की धोखाधड़ी की गई.

ये भी पढ़िए- देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला

यह पूरा लेनदेन 2 जनवरी 2025 को कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए किया गया, जिसकी जानकारी पीड़ित को बाद में मिली. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं.

ये भी पढ़िए- पंजाब में कितने दिनों का पेट्रोल-डीजल का इमरजेंसी स्टॉक, CM भगवंत मान ने दी जानकारी, PM से की ये मांग