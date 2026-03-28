Punjab News: पंजाब के अबोहर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें राजस्थान के सूरतगढ़ के एक परिवार को निशाना बनाया गया. बारात के पहुंचते ही ऐसा खुलासा हुआ, जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया.

जानकारी के मुताबिक, सूरतगढ़ निवासी एक युवक, जिसे बोलने और सुनने में कठिनाई है उसके लिए रिश्ता एक बिचौलिए के माध्यम से तय किया गया था. बिचौलिए ने अबोहर के अजीत नगर की एक लड़की से शादी कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन उसकी पिछले शादी और एक बेटी होने की बात छिपाई गई.

पहले ही दो बार शादी कर चुकी है लड़की

बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने शादी के लिए एक लाख रुपये की मांग की थी, जिसे लड़के के परिवार ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मान लिया. तय कार्यक्रम के मुताबिक, 27 मार्च को बारात अजीत नगर पहुंची. शादी से पहले तहसील में कागजी प्रक्रिया पूरी की जानी थी. इसी दौरान दस्तावेजों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि संबंधित लड़की की पहले ही दो बार शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है. यह सच्चाई सामने आते ही लड़के का परिवार स्तब्ध रह गया.

मामले का खुलासा होते ही परिवार हुआ फरार

मामले के खुलासे के बाद लड़की और उसका पूरा परिवार मौके से फरार हो गया. पीड़ित पक्ष ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लड़की के एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है. लड़के की मां और बहन ने पुलिस स्टेशन में अपने बयान दर्ज कराए हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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