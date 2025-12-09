Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में आज यानी 9 दिसंबर से ठंड बढ़ेगी. मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिनों के लिए राज्य में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में राज्य के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है. लेकिन पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण सुबह और शाम की ठंड बढ़ी है. न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की वृद्धि हुई है, जो सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है. फरीदकोट और गुरदासपुर दोनों स्थानों पर 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. ये दोनों स्थान राज्य में सबसे अधिक ठंड रहे हैं.

8 जिलों में ठंड की लहर रहेगी

मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसके कारण यह बदलाव आया है. हालांकि दिन के दौरान धूप निकलने के कारण तापमान बढ़ा है. इसके अलावा, आज राजस्थान से लगे जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है. इसमें फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, फरीदकोट, जालंधर, मोगा, मानसा और फिरोजपुर जिले शामिल हैं.

चंडीगढ़ की हवा अभी भी प्रदूषित है

दूसरी ओर, प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन कई शहरों का AQI अभी भी 100 से अधिक है. सुबह छह बजे अमृतसर का AQI 69, जालंधर का AQI 126, खन्ना का AQI 127, लुधियाना का AQI 115, पटियाला का AQI 122 दर्ज किया गया. जबकि रूपनगर और मंडी गोबिंदगढ़ का AQI दर्ज नहीं हुआ. इसी तरह चंडीगढ़ के सेक्टर-22 का AQI 126, सेक्टर-25 का AQI 124 और सेक्टर-53 का AQI 121 दर्ज किया गया है.

अगले सात दिनों के मौसम के बारे में 3 मुख्य बातें: