हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबCM भगवंत मान का ओसाका में बिजनेस रोड शो, प्रमुख जापानी कंपनियों ने की शिरकत

CM भगवंत मान का ओसाका में बिजनेस रोड शो, प्रमुख जापानी कंपनियों ने की शिरकत

Punjab News: जापान दौरे के चौथे दिन भगवंत मान ने ओसाका में बिजनेस रोड शो किया. मुख्यमंत्री के रोड शो में प्रमुख जापानी कंपनियों ने शिरकत की. पंजाब में निवेश करने के लिए गहरी रुचि दिखाई.

Updated at : 05 Dec 2025 10:35 PM (IST)
जापान दौरे के चौथे दिन शुक्रवार (5 दिसंबर) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओसाका में आयोजित रोड शो को भारी प्रोत्साहन मिला. प्रमुख जापानी कंपनियों ने रोड शो में भाग लिया और प्रदेश में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई. इस दौरान सभा उन्होंने सभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बड़ी औद्योगिक कंपनियों की साझेदारी भारत-जापान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूत समर्थन को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह पंजाब की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों, एकीकृत सिंगल-विंडो प्रणाली और निवेश के लिए तैयार अवसरों में वैश्विक निवेशकों की बढ़ती रुचि को भी प्रदर्शित करता है. 

लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना- भगवंत मान

भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना और निवेशकों के लिए एक स्थिर तथा विश्वसनीय वातावरण तैयार करना है. पंजाब के जापानी उद्योग से संबंधों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संबंध पहले से ही बहुत मजबूत हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि जापान की कई प्रसिद्ध कंपनियों ने पंजाब में निवेश का भरोसा जताया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश सरकार के निवेश-अनुकूल प्रयासों के कारण पंजाब दुनिया भर में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है. 

सीएम ने प्रदेश के शासन और नियामक सुधारों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासन और नियामक सुधारों का भी जिक्र किया, जिनमें फास्टट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम शामिल है, जो 173 से अधिक जी2बी सेवाएं, ऑटो-डीम्ड मंजूरियां, पैन-आधारित व्यवसाय पहचानकर्ता और पंजाब राइट-टू-बिजनेस एक्ट में संशोधन प्रदान करता है, जो समयबद्ध सैद्धांतिक मंजूरियों को सक्षम बनाता है.  

उन्होंने पंजाब की रणनीतिक स्थिति, प्रमुख बंदरगाहों से निर्बाध कनेक्टिविटी, मजबूत औद्योगिक क्लस्टर, निर्बाध बिजली आपूर्ति, कुशल कार्यबल और प्रगतिशील नीतिगत माहौल की ओर इशारा किया.

हमारा संकल्प सरल और स्पष्ट है- भगवंत सिंह मान

उन्होंने पंजाब के औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला. सीएम ने बताया कि इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ग्राउंडेड निवेश पहले ही सुरक्षित किए जा चुके हैं. इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारा संकल्प सरल और स्पष्ट है. नीति में स्थिरता, निर्णय लेने में गति और निवेशकों के समय व विश्वास का सम्मान करने वाली शासन प्रणाली प्रदान करके पंजाब को वैश्विक उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना.

सरकार विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे- भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का दृष्टिकोण साझेदारी और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने, उनकी जरूरतों को समझकर यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि सरकार विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार किया है और निवेश के लिए नए रास्ते खोले हैं. 

उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी सफलता की कुंजी है और प्रदेश सरकार का दृढ़ विश्वास है कि औद्योगिक विकास तभी संभव है जब हम समान साझेदारों के रूप में काम करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि यही सिद्धांत 2022 में पेश की गई प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का मार्गदर्शक है, जो उद्योग जगत के नेताओं और साझेदारों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी ताकि उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके. 

उद्योग के प्रमुखों की अध्यक्षता में 24 सेक्टरल कमेटियां गठित

भगवंत सिंह मान ने बताया कि अब प्रदेश सरकार ने उद्योग के प्रमुखों की अध्यक्षता में 24 सेक्टरल कमेटियां गठित की हैं ताकि सेक्टर-विशेष नीतियां बनाई जा सकें. उन्होंने कहा कि ऐसी पहलकदमियां हमारी सफलता की कहानियां और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साझा करके उत्तरी भारत में पंजाब के लिए नए रास्ते खोलने में मदद करती हैं. 

क्योंकि हम संभावित निवेशकों और साझेदारों को 2035 तक पंजाब की विकास गाथा का हिस्सा बनने का न्योता दे रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार (5 दिसंबर) ओसाका में उच्च-स्तरीय बैठकों की शृंखला भी की, जिसमें एयर वाटर इंक के साथ औद्योगिक गैसों और इंजीनियरिंग उपकरणों में नए अवसरों पर चर्चा भी शामिल रही.

सीएम ने ओसाका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ की बातचीत

मुख्यमंत्री ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और एसएमई सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए ओसाका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ओसीसीआई) के साथ भी आधिकारिक बातचीत की. उन्होंने टोकुशिमा ऑक्शन मार्केट और ग्लोबल वेंचर कंपनी लिमिटेड के साथ एग्री-मार्केट आधुनिकीकरण और सप्लाई-चेन साझेदारी पर बैठक की. 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि ओसाका बिजनेस रोड शो और रिसेप्शन में वरिष्ठ जापानी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखने को मिली, जिनमें जे.ई.टी.आर.ओ के डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, वाणिज्य, उद्योग व श्रम विभाग, ओसाका प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट व डायरेक्टर जनरल, अंतरराष्ट्रीय मामले विभाग, एम.ई.टी.आई कंसाई और शामिल थे.

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को दिया पंजाब इन्वेस्टर समिट का न्योता

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को 13 से 15 मार्च 2026 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 में भाग लेने का न्योता भी दिया ताकि निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके. 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की प्रगति को प्रदर्शित करेगा, अग्रणी औद्योगिक खिलाड़ियों को एक मजबूत मंच प्रदान करेगा और साझेदारी एवं सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जापानी निवेशक इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल होंगे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को और गति देंगे.

Published at : 05 Dec 2025 10:34 PM (IST)
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
