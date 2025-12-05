Punjab: प्रेमी से करा दी पति की हत्या, फिर बुन दी फिल्मी कहानी, पुलिस ने ऐसा पकड़ा दोनों का झूठ

Punjab News: पंजाब के फरीदकोट जिले के सुखानवाला गांव में गुरविंदर मर्डर केस ने सबको हैरान कर दिया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि रुपिंदर कौर ने अपने प्रेमी हरकमलप्रीत सिंह के साथ मिलकर अपने पति गुरविंदर सिंह की हत्या की योजना महीनों पहले से बनाई थी. रुपिंदर, जो विदेश से लौटी थी, ने हत्या के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए.

जहर देकर मारने की कोशिश की

हत्या की रात रुपिंदर ने गुरविंदर को पहले जहर दिया, जिससे उसे मारने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ. इसके बाद उसने अपने प्रेमी को फोन किया और प्लान बी पर काम करते हुए हत्या को अंजाम दिया. हत्या की साजिश को डकैती का रूप देने की योजना भी बनाई गई थी.

रुपिंदर ने पुलिस को यह बताया कि रात को लुटेरे घर में घुस आए और उसके पति की हत्या कर डाली. उसने अलार्म बजाकर लोगों को इकट्ठा किया और छत पर गुरविंदर का शव रखा. हालांकि, घर के अंदर से बंद होने और पालतू कुत्ते की स्थिति से पुलिस को संदेह हुआ. दीवारों पर कोई निशान नहीं था और आसपास के सीसीटीवी में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी.

पूरी कहानी का हुआ खुलासा

पुलिस ने रुपिंदर से कई बार पूछताछ की, लेकिन वह अलग-अलग जवाब देती रही. अंततः पुलिस ने उसके रिश्तेदारों की मदद से विश्वास जीतकर पूरा सच उजागर किया. जांच में सामने आया कि जहर के असर से गुरविंदर पहले अपने कमरे में गया और सो गया. रुपिंदर और हरकमलप्रीत ने उसे छत पर ले जाकर पहले पीटा और फिर जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस कार्रवाई और पूछताछ

रुपिंदर कौर को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया. दो दिन बाद हरकमलप्रीत ने भी अदालत में आत्मसमर्पण किया. पुलिस अब दोनों से विस्तार से पूछताछ कर रही है. जहर किस प्रकार का था, कहां से आया और कितनी मात्रा दी गई, इसके जवाब अभी भी पुलिस की जांच में लंबित हैं.

रुपिंदर ने 2023 में गुरविंदर सिंह से शादी की थी. शादी के बाद वह कनाडा चली गई, लेकिन 2024 में उसे कनाडा से वापस भारत लाया गया. इस दौरान उसकी हरकमलप्रीत सिंह से मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. यह मामला स्पष्ट रूप से प्रेम त्रिकोण, धोखा और हत्या की साजिश का मामला है.