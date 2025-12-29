हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather: भीषण ठंड की चपेट में पंजाब, कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी, बारिश का भी अलर्ट, जानें मौसम

Punjab Weather: भीषण ठंड की चपेट में पंजाब, कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी, बारिश का भी अलर्ट, जानें मौसम

Punjab Weather: पंजाब में आज भी घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. साथ ही पारा 1.1 डिग्री नीचे आ गया है. मौसम विभाग ने स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी जारी की है. जानिए अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आज सोमवार को भी लोगों को घने कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है. यह स्थिति सुबह और रात के समय बनी रहेगी. इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर और नए साल के पहले दिन राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा.

सबसे कम तापमान फरीदकोट में किया दर्ज

पिछले 24 घंटों में राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. अब यह सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है. सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस फरीदकोट में दर्ज किया गया.

इस दौरान फरीदकोट और गुरदासपुर में शीतलहर दर्ज की गई. अमृतसर, आदमपुर, पठानकोट और बठिंडा में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई. लुधियाना में 10 मीटर, पटियाला में 20 मीटर और बठिंडा में 50 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई. इसका प्रभाव रोड ट्रांसपोर्ट से लेकर फ्लाइटों तक पड़ा है.

11 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक आज पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर और मोहाली में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहने की संभावना है. जबकि अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा और होशियारपुर में कहीं-कहीं घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है.

इसके साथ-साथ कपूरथला, जालंधर और लुधियाना में कहीं-कहीं घने से बहुत घना कोहरा और शीतलहर रहने की संभावना है. फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है. मौसम सूखा बना रहने की संभावना है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आते ही तापमान बढ़ेगा

मौसम विभाग के मुताबिक आसमान की ऊपरी परत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जो काफी ऊंचाई पर हवाओं के साथ चल रहा है. 30 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है. फिलहाल यह पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है. इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी इलाकों में मौसम बदल सकता है और बर्फबारी हो सकती है. जो पुराना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, वह अब पूर्व-उत्तर दिशा की ओर बढ़कर निकल चुका है.

अगले 3 दिनों तक मौसम सूखा रहने की संभावना है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद फिर मौसम साफ और सूखा रहने की उम्मीद है. अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है.

अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा

30 दिसंबर - गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहने की संभावना है. मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है.

31 दिसंबर – गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहने की संभावना है. पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर और पटियाला में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

01 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.

पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.ृ

Published at : 29 Dec 2025 12:54 PM (IST)
WEATHER Chandigarh News PUNJAB NEWS
