हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: अकाल तख्त का फैसला, CM भगवंत मान को गुरु का दोषी और पंथ विरोधी करार दिया

Punjab: अकाल तख्त का फैसला, CM भगवंत मान को गुरु का दोषी और पंथ विरोधी करार दिया

Punjab News: अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिख संगत मुख्यमंत्री का बहिष्कार करें.

Reported By : सचिन कुमार |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 15 Jun 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनकी आपत्तिजनक वीडियो के लिए श्री अकाल तख्त साहिब ने गुरु का दोषी और पंथ विरोधी करार दिया है. आज पांच सिंह साहिबानों की मीटिंग में ये फैसला लिया गया.

अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिख संगत मुख्यमंत्री का बहिष्कार करें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वीडियो के बारे में अकाल तख्त साहिब पर आकर झूठ बोला कि ये वीडियो AI द्वारा बनाई गई है.

ये भी पढ़ें: जेल में बंद AAP के मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत का मामला, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

उन्होंने कहा कि जो शख्स अकाल तख्त साहिब पर आकर झूठ बोल सकता है और वीडियो जैसा दिख रहा है वैसी हरकत कर सकता है उससे सिख पंथ हितैषी फैसलों की उम्मीद नहीं की जा सकती.

'फोरेंसिक लैब में सही पाई गई वीडियो'

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की दो फोरेंसिक लैब में जांच कराई गई और वीडियो 'असली' पाया, जिसमें कथित तौर पर भगवंत मान जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि वीडियो से न तो छेड़छाड़ की गई है और न ही यह एआई से बनाया गया था.

कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि जब मान ने घोषणा की थी कि वे वीडियो की फोरेंसिक जांच के लिए तैयार हैं, जिसके बाद जनवरी में अकाल तख्त सचिवालय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा. उन्होंने कहा कि पत्र का कोई जवाब नहीं मिला.

कैबिनेट को किया समन

साथ ही पंजाब सरकार द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए बनाए गए कानून "जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल" पर जिन भी सिख विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं उन्हें और सारी कैबिनेट को 29 जून को अकाल तख्त पर समन किया है.

'सिख स्कॉलर्स से नहीं किया विमर्श'

क्योंकि इस बिल को बनाने के लिए सरकार ने सिख स्कॉलर्स और संस्थाओं से सही विमर्श नहीं किया. इसके लिए इस पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सिख विधायकों और सारी कैबिनेट को 29 जून को अकाल तख्त साहिब पर समन किया गया है.

ये भी पढ़ें: पंजाब की राजनीति में जातीय समीकरणों की नई जंग, हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे कांग्रेस, BJP, AAP

Published at : 15 Jun 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Akal Takht PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab: अकाल तख्त का फैसला, CM भगवंत मान को गुरु का दोषी और पंथ विरोधी करार दिया
पंजाब: अकाल तख्त का फैसला, CM भगवंत मान को गुरु का दोषी और पंथ विरोधी करार दिया
पंजाब
जेल में बंद AAP के मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत का मामला, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
जेल में बंद AAP के मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत का मामला, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पंजाब
Punjab News: प्यार बना जानलेवा! लुधियाना में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर
प्यार बना जानलेवा! लुधियाना में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर
पंजाब
पंजाब की राजनीति में जातीय समीकरणों की नई जंग, हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे कांग्रेस, BJP, AAP
पंजाब की राजनीति में जातीय समीकरणों की नई जंग, हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे कांग्रेस, BJP, AAP
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धमाल 4 का नया गाना ‘चटनी’ रिलीज, भोजपुरी तड़के और मस्तीभरे अंदाज ने बटोरी सुर्खियां (15.06.26)
New Mercedes S-Class launched at price of 2.20 cr. | #mercedes #mercedessclass #autolive
Kumkum Bhagya फेम Sanchita Ugale का 22 साल की उम्र में निधन, Entertainment Industry में शोक की लहर
Pati Brahmachari: Suraj को सताया डर! क्या Isha को पसंद आएगा केक वाला ये रोमांटिक सरप्राइज?
Vijay Thalapathy और Trisha Krishnan की हुई सीक्रेट सगाई? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! अमेरिका ने नाता तोड़ा तो कैसे बिखर जाएगा इजरायल?
नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! क्यों US के बिना नहीं टिक पाएगा इजरायल?
गुजरात
यूसुफ पठान को हाई कोर्ट से मिला चार हफ्तों का समय, चेतावनी भी दी गई, जानें पूरा मामला
यूसुफ पठान को हाई कोर्ट से मिला चार हफ्तों का समय, चेतावनी भी दी गई, जानें पूरा मामला
फ़ुटबॉल
इस फुटबॉल खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने लूटी महफिल, ग्लैमरस लुक ने जीता फैंस का दिल; दिलकश तस्वीरें वायरल
इस फुटबॉल खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने लूटी महफिल, ग्लैमरस लुक ने जीता फैंस का दिल; दिलकश तस्वीरें
साउथ सिनेमा
Box office: 2026 की मलयालम फिल्म, जो 'धुरंधर 2' से भी निकली आगे, 10 करोड़ में कमाया 2284 परसेंट का प्रॉफिट
2026 की मलयालम फिल्म, जो 'धुरंधर 2' से भी निकली आगे, 10 करोड़ में कमाया 2284 परसेंट का प्रॉफिट
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इंडिया
नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी: 2022 में बनी, लोकसभा का कभी चुनाव नहीं लड़ी, अब 22 सांसद, है न कमाल, जानिए सबकुछ
सुर्खियां बटोरने वाली NCPI कौनसी पार्टी है? कभी नहीं लड़ा लोकसभा चुनाव लेकिन अब 22 सांसद
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
हेल्थ
Eye Twitching: अचानक क्यों फड़फड़ाने लगती है आंख, यह शुभ-अशुभ का संकेत या कोई और लोचा?
अचानक क्यों फड़फड़ाने लगती है आंख, यह शुभ-अशुभ का संकेत या कोई और लोचा?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget