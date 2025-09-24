पंजाब AAP ने रिंपी ग्रेवाल समेत दो बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला, क्या हैं आरोप?

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) महिला विंग की उपाध्यक्ष रिंपी ग्रेवाल, मोगा के पूर्व जिला प्रधान और प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन हरमनजीत सिंह दीदारेवाला को पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में 6 महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है. AAP पार्टी द्वारा जारी लेटर में स्पष्ट किया गया है कि दोनों ने पार्टी अनुशासन के विरुद्ध बयान दिए थे.

रिंपी ग्रेवाल साल 2013 से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही थीं और हरमनजीत सिंह दीदारेवाला भी आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं. आपको बता दें, लैड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में 4 अगस्त को हरमनजीत सिंह दीदारेवाला ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दिया था.

रिंपी ग्रेवाल ने आप के खिलाफ दिया था बयान

रिंपी ग्रेवाल ने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी थी कि इस टाइम आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को पीछे करके नए लोगों को आगे कर रही है. जो भी आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले किसी भी चुनाव में पार्टी के लिए उनका परिवार काम नहीं करेगा.





रिंपी ग्रेवाल को AAP का नोटिस

पंजाब आप की ओर से आधकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया गया है कि रिंपी ग्रेवाल ने मना करने के बावजूद लगातार पार्टी लाइन से उलट जाकर वीडियो शेयर किए, जिसमें सरकार, पार्टी नेतृत्व का अपमान किया गया था. जब इस गैरजिम्मेदारान हरकत का जवाब मांगा गया तो आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके चलते आपको अगले 6 महीने के लिए पार्टी के हर पद, कर्तव्य और जिम्मेदारी से निलंबित किया जाता है.





हरमनजीत सिंह को भी AAP का नोटिस

हरमनजीत सिंह को भी आप की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें लिखा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी को अपमानित करने का काम किया है और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा, हरमनजीत पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी पार्टी के खिलाफ उकसाया और अपने ही दल के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी की.