दिल्ली से पंजाब के फिरोजपुर तक चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन, हरियाणा में भी 3 स्टॉपेज

New Vande Bharat Train: दिल्ली से पंजाब के फिरोजपुर कैंट के बीच जल्द ही नए वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिल सकती है. मंगलवार (23 सितंबर) को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सप्ताह में बुधवार को छोड़कर 6 दिन ये ट्रेन चलेगी. दिल्ली से फिरोजपुर के बीच ये ट्रेन 7 स्टेशनों पर रुकेगी.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रपोजल है, मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करूंगा कि इसे मंजूरी दें. वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ये बड़ा ऐलान है. इससे फीरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा और दूरी के लोगों को काफी फायदा होगा.

क्या होगी टाइमिंग?

फिरोजपुर कैंट से सुबह 7 बजकर 55 मिनट पर ये ट्रेन खुलेगी और 6 घंटे 40 मिनट में दोपहर में 2 बजकर 35 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी. इसी तरह दिल्ली से शाम के 4 बजे ये ट्रेन खुलेगी और रात के 10 बजकर 35 मिनट पर फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी.

वंदे भारत ट्रेन फिरोजपुर कैंट से खुलने के बाद फरीदकोट, भटिंडा, धुरी, पटियाला होते हुए हरियाणा के अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत में रुकेगी. इसी तरह वापसी में भी इन स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी.





अश्विनी वैष्णव ने साथ ही कहा कि राजपुरा से मोहाली तक नई रेल लाइन से दशकों पुरानी मांग पूरी होगी और मालवा क्षेत्र और चंडीगढ़ के बीच संपर्क में सुधार होगा.

राजपुरा से मोहाली तक नई रेल लाइन का 18 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है. इसपर 443 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पटियाला, फतेहगढ़साहिब और एसएएस नगर (मोहाली) समेत तीन जिले आएंगे. इससे चंडीगढ़ जाने में आसानी होगी. इस प्रोजेक्ट से राजपुरा से चंडीगढ़ जाने में 66 किलोमीटर की दूरी कम होगी.

मौजूदा राजपुरा-अंबाला ट्रैक पर यातायात सुगम होगा और अंबाला-मोरिंडा संपर्क छोटा होगा. कपड़ा, विनिर्माण और कृषि जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. राजपुरा थर्मल पावर प्लांट को भी फायदा होगा. इस ट्रैक के आसपास गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, शेख अहमद अल-फारुकी अल-सरहिंदी का गुरुद्वारा ज्योति सर तीर्थ, आम खास बाग, हवेली टू माल, संघोल संग्रहालय जैसे पर्यटन स्थल हैं.