Punajb में IAS-PCS अधिकारियों का तबादला, अक्षिता गुप्ता होंगी सूचना विभाग की नई निदेशक

पंजाब सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 और पंजाब प्रांतीय सेवा के 1 अधिकारी का तबादला किया है. पंजाब सरकार ने अक्षिता गुप्ता को सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) का नया निदेशक बनाया गया है. वहीं नवनीत कौर बल और दीपांकर गर्ग को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं.

अक्षिता गुप्ता, IAS (2021), जो कमिश्नर, नगर निगम, फगवाड़ा के पद पर थीं, उन्हें विमल कुमार सेतिया, IAS की जगह डायरेक्टर, सूचना और जनसंपर्क के पद पर तैनात किया गया है.

नवनीत कौर बल, PCS (2020), जो अभी अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य), कपूरथला के पद पर हैं, उसी पद पर बनी रहेंगी और उन्हें अक्षिता गुप्ता की जगह कमिश्नर, नगर निगम, फगवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

विमल कुमार सेतिया को मिले ये निर्देश

दीपांकर गर्ग, PCS (2020), जो उप सचिव, सामान्य प्रशासन और समन्वय के साथ-साथ अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, वे इन पदों पर बने रहेंगे और उन्हें उप सचिव, सूचना और जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

मुख्य सचिव, केएपी सिन्हा के हस्ताक्षरित आदेश में विमल कुमार सेतिया, IAS (2010) को आगे के आदेशों के लिए सचिव, कार्मिक को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत अपने नए पोस्टिंग स्थान पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है.