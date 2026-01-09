Punjab News: पंजाब के तरनतारन में पति-पत्नी की दम घुटने से मौत की खबर सामने आई है. ठंड से बचने के लिए कमरे में आग जल रही थी, जिसके कारण दम घुटने से पति-पत्नी की मौत हो गई. यह घटना तब सामने आई, जब वे सुबह तक अपने कमरे से नहीं निकले. परिवार ने उन्हें बिस्तर पर मृत पाया, जबकि पास ही आग के एक बर्तन में आग जल रही थी. इस जोड़े की शादी छह महीने पहले ही हुई थी.

रोजाना की तरह कमरे में सोने गए थे दंपति

मृतक के पिता जसपाल सिंह, 42 साल के गुरमीत सिंह ने कहा कि उनका बेटा और बहू, जसबीर कौर आम दिनों की तरह रात का खाना खाने के बाद तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोने के लिए गए थे. जब वे सुबह काफी देर तक वापस नहीं आए और उनके फोन का जवाब नहीं आया तो वे परेशान हो गए.

कमरे में बेहोश मिले दोनों

दोपहर 12 बजे के करीब जब वे कमरे में गए तो उन्होंने अंदर से धुआं निकलता देखा. पड़ोसियों की मदद से खिड़की तोड़ी तो गुरमीत सिंह और जसबीर कौर अंदर बेहोश पाए गए थे. जांच करने पर दोनों मृत पाए गए. उनकी मौत दम घुटने से हुई थी.

ऐसा करने से बचें

पंजाब में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसी दुर्घटनाएं आम हो गई हैं. बंद कमरे में अंगीठी, कोयला या लकड़ी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो बिना गंध वाली और घातक होती है. यह 'साइलेंट किलर' कहलाती है क्योंकि यह सोते समय धीरे-धीरे जान ले लेती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हादसों से बचने के लिए कमरे में हमेशा उचित वेंटिलेशन रखें, खिड़की या दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ें या सुरक्षित इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करें.

