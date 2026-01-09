Punjab: तरनतारन में दम घुटने से पति-पत्नी की मौत, कमरे में आग जलाकर सोए थे, 6 महीने पहले हुई थी शादी
Tarn Taran News: पंजाब के तरनतारन में पति पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. ठंड से बचने के लिए दंपति ने अपने कमरे में आग जलाई थी, जिसके कारण उनका दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई.
Punjab News: पंजाब के तरनतारन में पति-पत्नी की दम घुटने से मौत की खबर सामने आई है. ठंड से बचने के लिए कमरे में आग जल रही थी, जिसके कारण दम घुटने से पति-पत्नी की मौत हो गई. यह घटना तब सामने आई, जब वे सुबह तक अपने कमरे से नहीं निकले. परिवार ने उन्हें बिस्तर पर मृत पाया, जबकि पास ही आग के एक बर्तन में आग जल रही थी. इस जोड़े की शादी छह महीने पहले ही हुई थी.
रोजाना की तरह कमरे में सोने गए थे दंपति
मृतक के पिता जसपाल सिंह, 42 साल के गुरमीत सिंह ने कहा कि उनका बेटा और बहू, जसबीर कौर आम दिनों की तरह रात का खाना खाने के बाद तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोने के लिए गए थे. जब वे सुबह काफी देर तक वापस नहीं आए और उनके फोन का जवाब नहीं आया तो वे परेशान हो गए.
कमरे में बेहोश मिले दोनों
दोपहर 12 बजे के करीब जब वे कमरे में गए तो उन्होंने अंदर से धुआं निकलता देखा. पड़ोसियों की मदद से खिड़की तोड़ी तो गुरमीत सिंह और जसबीर कौर अंदर बेहोश पाए गए थे. जांच करने पर दोनों मृत पाए गए. उनकी मौत दम घुटने से हुई थी.
यह भी पढ़ें -
Punjab: फिरोजपुर में फाइनेंसर ने पत्नी और बेटियों का किया मर्डर, फिर आत्महत्या की, जानें क्या है पूरा मामला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL