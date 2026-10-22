लुधियाना में युवक की गोली मारकर हत्या, मशहूर कारोबारी का है बेटा

पंजाब के लुधियाना में दोस्त की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई कहासुनी में 34 वर्षीय राहुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. राहुल मशहूर पंडित छोले-कुलचे वाले के बेटे थे. बताया जा रहा है कि पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन पर पिस्टल से दो गोलियां चलाई गईं. एक गोली छाती और दूसरी पीठ में लगी. घायल राहुल को डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

जानकारी के मुताबिक, राहुल शर्मा बुधवार रात अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से पक्खोवाल रोड स्थित तलवार कॉलोनी में अपने दोस्त अखिल जोशी के घर पहुंचे थे. वहां बर्थडे पार्टी रखी गई थी, जिसमें करीब 8 से 10 युवक शामिल हुए थे. पार्टी में सभी लोग मौजूद थे और केक काटने की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान राहुल और कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

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कहासुनी के बाद चलाई गईं गोलियां

बताया जा रहा है कि पार्टी में शुरू हुई बहस कुछ ही देर में बढ़ गई. आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ युवकों ने पिस्टल निकालकर राहुल पर फायरिंग कर दी. दो गोलियां लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. अचानक हुई इस घटना से पार्टी में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद घायल राहुल को तुरंत डीएमसी अस्पताल ले जाया गया.

राहुल को अस्पताल ले जाने के बाद परिवार को घटना की जानकारी दी गई. परिजन जब अस्पताल पहुंचे, तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी. बेटे की हत्या की खबर से परिवार में मातम छा गया. राहुल की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी. परिवार को उनके दोस्तों ने फोन करके गोली लगने की सूचना दी थी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने राहुल की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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अब पुलिस पार्टी में मौजूद युवकों से पूछताछ करने के साथ विवाद की वजह और गोली चलाने वालों की भूमिका की जांच कर रही है. फिलहाल, इस वारदात के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी बाकी जानकारी सामने आ सकेगी.