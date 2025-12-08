नवजोत कौर सिद्धू ने '500 करोड़ रुपये' वाले बयान पर दी सफाई, 'मैंने सिर्फ इतना कहा था कि...'

कांग्रेस की नेता नवजोत कौर सिद्धू ने ‘मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये’ वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़े होने के बाद सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. कौर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर रविवार (07 दिसंबर) शाम लिखा, ‘‘ मैं हैरान हूं कि मेरे सीधे बयान को किस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, ''मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा. जब मुझसे पूछा गया कि नवजोत किसी दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं या नहीं, तो मैंने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के वास्ते किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं है.’’

नवजोत कौर सिद्धू ने क्या कहा था?

कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को कथित तौर पर कहा था कि ‘‘ जो 500 करोड़ रुपये का ‘सूटकेस’ देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है.’’ नवजोत कौर ने शनिवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि अगर कांग्रेस उन्हें पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो उनके पति सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे.

पंजाब में कब होने हैं विधानसभा चुनाव?

पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास किसी भी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वे पंजाब को एक ‘स्वर्णिम राज्य’ बना सकते हैं. राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं लेकिन हमारे पास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए 500 करोड़ रुपये देने को नहीं हैं.’’

AAP ने नवजोत कौर के बयान पर कांग्रेस को घेरा

किसी की ओर से पैसों की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं मांगे हैं लेकिन ‘जो 500 करोड़ रुपये का ‘सूटकेस’ देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है.’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि इससे कांग्रेस की कार्यप्रणाली का ‘घिनौना सच’ सामने आ गया है.