देशभर में सबसे कम तंबाकू खपत वाला राज्य है पंजाब, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का दावा

पंजाब में तंबाकू की खपत देश में सबसे कम है ये दावा पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने किया है. उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) का हवाला दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में तंबाकू सेवन की दर 13.9 है, जबकि इसके सापेक्ष राष्ट्रीय औसत 36.3 है.

इसके साथ थी महिलाओं में तंबाकू सेवन की दर महज 0.5 फीसदी ही है, ये भी राष्ट्रीय औसत से 8.4 प्रतिशत से कई गुना कम है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य को तंबाकू मुक्त रहने की पहल में बड़ा कदम है.

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जागरूकता और सख्ती से का दिख रहा असर

स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है. लोगों को इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है.इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है. साल 2025-26 में अब तक 22,054 चालान किए जा चुके हैं.वहीं पंजाब में सिगरेट एंव तंबाकू उत्पाद अधिनियम का भी सख्ती से पालन हो रहा है.

राज्य में अब तक 800 गांवों ने खुद को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया है. साथ ही 98.6 प्रतिशत स्कूल राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप तंबाकू मुक्त घोषित हो चुके हैं. युवाओं को जागरूक कर इससे दूर करने में मदद की जा रही है.

तंबाकू मुक्त राज्य की पहल

मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अब और अधिक गांवों और कस्बों को तंबाकू मुक्त रखने के लिए अभियान चला रही है. जिसमें जुर्माना और जागरूकता दोनों चलेंगे. इसके साथ ही स्कूल-कॉलेज के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा. अगर यह अभियान सफल रहे तो पंजाब तंबाकू मुक्त राज्य बन जाएगा.जोकि अन्य राज्यों के लिए बेहतर उदाहरण होगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन छोड़ें और एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, इससे युवाओं का भविष्य बेहतर होगा और पूरे देश में पंजाब की एक अलग पहचान बनेगी.

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