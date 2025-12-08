पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के एक बयान ने सूब की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ देने पड़ते हैं. वहीं अब उनके इस बयान पर पंजाब से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार (8 दिसंबर) को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "बदकिस्मती की बात है नवजोत कौर ने ऐसी बात कही है. वो पहले ये बताएं कि जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और उन्हें सरकार में नंबर दो का मंत्री बनाया गया था तो उन्होंने कितने पैसे दिए थे.? जब उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने कितने पैसे दिए थे?"

साढ़े तीन साल तक क्यों खामोश रहे - रंधावा

रंधावा ने आगे कहा, "जब साढ़े तीन साल तक कांग्रेस कार्यकर्ता लाठियां खा रहा था तब, उन्होंने कुछ नहीं बोला और जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वह ऐसी बातें कर रही हैं."

प्रियंका गांधी के साथ प्रचार में क्यों नहीं गए सिद्धू - रंधावा

उन्होंने कहा, "नवजोत कौर कह रही हैं कि सिद्धू का प्रियंका गांधी से लगाव है तो जब प्रियंका गांधी सीएम भगवंत मान की विधानसभा में गईं थीं तो नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार के लिए क्यों नहीं गए. क्या उन्हें कोई डर था या कोई दबाव था. अगर मेरा लीडर होता तो मैं जरूर जाता."

कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि पंजाब में कांग्रेस को किसी से कोई खतरा नहीं है लेकिन जो ये ऐसे लोग बैठे हैं उनसे खतरा है. सुखजिंदर सिंह ने एक्शन को लेकर कहा कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोलता है अगर वो चाहे मैं ही क्यों न हूं, उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, उसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए.