परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासार से पकड़ा गया

पंजाब के मानसा में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने राजस्थान के सालासर से मुख्य शूटर अश्वनी को अरेस्ट कर लिया है. हालांकि इस मामले में अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है क्योंकि परिवार ने अभी तक बयान दर्ज नहीं करवाए हैं.

इससे एक दिन पहले आक्रोशित लोगों ने अश्विनी कुमार नाम के आरोपी हमलावर की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की थी. वहीं, मानसा के सिविल अस्पताल में भी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा और उग्र भीड़ लगातार वहां प्रदर्शन करती रही.

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परविंदर झोटा की हत्या के बाद मानसा में रोष

पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद गुसाईं भीड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के शहर में लगे होर्डिंग्स को फाड़ दिया है. इस मामले में मंगलवार, 13 अक्टूबर को बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह ने कहा था कि मानसा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए और काउंटर इंटेलिजेंस समेत कई टीमों का गठन किया है. मेडिकल शॉप संचालक अश्वनी ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया था कि अश्वनी के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा, आरोपी को फरार होने में मदद करने के शक में उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है.

फेसबुक लाइव पर हुई परविंदर की हत्या

वारदात में इस्तेमाल किए गया हथियार लाइसेंसी पिस्टल होने की बात कही गई है. हालांकि, पिस्टल के बोर, उससे चली गोलियों की संख्या और लाइसेंस से संबंधित अन्य विवरणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. घटना के समय परविंदर सिंह झोटा फेसबुक पर लाइव वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान वारदात हुई. पुलिस इस वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े घटनाक्रम का पता लगाया जा सके.

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