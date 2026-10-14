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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरविंदर सिंह झोटा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासार से पकड़ा गया

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासार से पकड़ा गया

पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के सालासार से आरोपी अश्विन को अरेस्ट किया है. फिलहाल परविंदर झोटा के परिजनों ने अब तक पुलिस में बयान दर्ज नहीं कराए हैं जिसके चलते FIR नहीं हो सकी है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Oct 2026 08:16 AM (IST)
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पंजाब के मानसा में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने राजस्थान के सालासर से मुख्य शूटर अश्वनी को अरेस्ट कर लिया है. हालांकि इस मामले में अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है क्योंकि परिवार ने अभी तक बयान दर्ज नहीं करवाए हैं. 

इससे एक दिन पहले आक्रोशित लोगों ने अश्विनी कुमार नाम के आरोपी हमलावर की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की थी. वहीं, मानसा के सिविल अस्पताल में भी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा और उग्र भीड़ लगातार वहां प्रदर्शन करती रही.

यह भी पढ़ें: पंजाब में हलचल, CM मान के पूर्व OSD मनजीत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल

परविंदर झोटा की हत्या के बाद मानसा में रोष

पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद गुसाईं भीड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के शहर में लगे होर्डिंग्स को फाड़ दिया है. इस मामले में मंगलवार, 13 अक्टूबर को बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह ने कहा था कि  मानसा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए और काउंटर इंटेलिजेंस समेत कई टीमों का गठन किया है. मेडिकल शॉप संचालक अश्वनी ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया था कि अश्वनी के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा, आरोपी को फरार होने में मदद करने के शक में उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है.

फेसबुक लाइव पर हुई परविंदर की हत्या

वारदात में इस्तेमाल किए गया हथियार लाइसेंसी पिस्टल होने की बात कही गई है. हालांकि, पिस्टल के बोर, उससे चली गोलियों की संख्या और लाइसेंस से संबंधित अन्य विवरणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. घटना के समय परविंदर सिंह झोटा फेसबुक पर लाइव वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान वारदात हुई. पुलिस इस वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े घटनाक्रम का पता लगाया जा सके.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Mansa News PUNJAB NEWS
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