Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'बेटे का संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक...', मानसा ड्रग्स एक्टिविस्ट की हत्या पर बोले पिता

'बेटे का संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक...', मानसा ड्रग्स एक्टिविस्ट की हत्या पर बोले पिता

मानसा में ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद पिता ने बड़ा ऐलान कर दिया है. पिता का कहना है कि इंसाफ मिलने तक संस्कार नहीं करूंगा.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 13 Oct 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मानसा में ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. परमिंदर सिंह की मौत पर अब उनके पिता भीम सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है.

भीम सिंह का कहना है कि बेटे के शव का तब तक संस्कार नहीं करूंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करो यह नशा बिकवाती है. साथ ही पंजाब के लोगों से भी अपील है कि मानसा में परमिंदर सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए धरने में आएं.

मृतक के पिता भीम सिंह ने कहा कि मेरे बेटे को नशे के खिलाफ इस लड़ाई में शहीद कर दिया गया है. लोगों ने एक कमेटी बनाई है और हम कमेटी के अनुसार ही चलेंगे और जब तक कमेटी नहीं रहेगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. मैं पंजाब के लोगों से आह्वान करता हूं कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में आगे आएं.

2023 में आरोपी मेडिकल मालिक को जूतों की माला पहनाकर टहलाया

परमिंदर सिंह झोट्टा को गोली मारने का आरोप जिस केमिस्ट शॉप मालिक पर लगा है. उसे साल 2023 में परमिंदर सिंह झोट्टा ने प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने के आरोप में मानसा मार्केट में जूतों की माला पहनाकर घुमाया था. उस समय दोनों के खिलाफ मानसा पुलिस ने केस दर्ज किया था.

उसी केमेस्ट शॉप पर मंगलवार सुबह एक ड्रग खरीदार के साथ परमिंदर पहुंचा और दुकानदार को कॉन्फ्रंट किया. मौके पर परमिंदर सिंह झोट्टा पर गोली चलाई गई और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया.

बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पंजाब भय और अराजकता की गिरफ्त में है. पुलिसकर्मियों की हत्याएं हो रही हैं, परमिंदर सिंह झोट्टा जैसे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और गुंडे बेखौफ घूम रहे हैं. भगवंत मान के गृह मंत्रालय संभालने के बाद, जब सरकार अपने ही लोगों की रक्षा करने में विफल रही है, तो पंजाब की रक्षा कौन करेगा?"

अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने दी ये प्रतिक्रिया

शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज बहुत ही दुखदायक और हैरान करने वाली खबर सामने आई. उन्होंने कहा, "पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है. पंजाब एक खुले कत्लखाने में बदल गया है, जहां नशा-विरोधी कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, सहायक सुरक्षाकर्मियों या आम नागरिकों को दिनदहाड़े बेरहमी से मारा जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "मानसा में हुई हालिया भयावह निर्मम गोलीबारी से यह बात उजागर होती है कि गुरुदोखी भगवंत मान सरकार ने राज्य को पूरी तरह से ड्रग माफिया और आपराधिक गिरोहों के हवाले कर दिया है."

उन्होंने आगे कहा, "यह पंजाब के खिलाफ 'युद्ध' है. जो लोग ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें या तो प्रशासन द्वारा चुप करा दिया जा रहा है, जैसे गुलजार सिंह की, या परमिंदर सिंह झोटा की तरह दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जा रही है. कोई भी जनसंपर्क हथकंडा आपके हाथों पर लगे खून को नहीं छुपा सकता."

मानसा में परमिंदर सिंह झोट्टा की हत्या, फेसबुक लाइव के दौरान मारी गई गोली?

Published at : 13 Oct 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Mansa News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
मानसा में परमिंदर सिंह झोट्टा की हत्या, फेसबुक लाइव के दौरान मारी गई गोली?
मानसा में परमिंदर सिंह झोट्टा की हत्या, फेसबुक लाइव के दौरान मारी गई गोली?
पंजाब
अमृतसर, लुधियाना, जालंधर समेत इन जिलों में बिगड़ेगा AAP, Congress, BJP का गणित! क्यों?
अमृतसर, लुधियाना, जालंधर समेत इन जिलों में बिगड़ेगा AAP, Congress, BJP का गणित! क्यों?
पंजाब
पंजाब SIR में काटे गए 13 लाख से ज्यादा नाम, फाइनल वोटर लिस्ट जारी
पंजाब SIR में काटे गए 13 लाख से ज्यादा नाम, फाइनल वोटर लिस्ट जारी
पंजाब
परगट सिंह ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान, टिकट बंटवारे पर क्या बोले?
परगट सिंह ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान, टिकट बंटवारे पर क्या बोले?
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
इंडिया
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
इंडिया
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
टेलीविजन
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
क्रिकेट
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
एग्रीकल्चर
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget