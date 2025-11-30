हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना: मातम में बदलीं शादी की खुशियां, 2 गैंगस्टर्स की लड़ाई में चलीं 25 गोलियां, दो लोगों की मौत

Ludhiana News: लुधियाना में एक शादी समारोह में दो गैंगस्टरों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20-25 राउंड फायरिंग हुई. इस गोलीबारी में नीरू छाबड़ा नामक एक महिला और एक व्यापारी की मौत हो गई.

By : सचिन कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के लुधियाना जिले में एक शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया है. यहां दो पक्षों में हुई लड़ाई में अचानक गोलियां चल गईं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. मामला पक्खोवाल रोड पर एक पैलेस का है, जहां शादी का फंक्शन चल रहा था. 

पंजाब के लुधियाना में एक शादी समारोह में दो पक्षों में बहस के बाद हुई लड़ाई देखते ही देखते हिंसक हो गई. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. गोलीबारी में पांच से सात लोग घायल हुएं, जिसमें दो लोगों की जान चली गई.

दो गैंगस्टर्स के बीच हुई लड़ाई

देर रात समारोह के दौरान दो पक्षों में कहा सुनी हुई और लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया. गोलीबारी में घायल लोगों को डीएमसी व अन्य निजी अस्पतालों में दाखिल किया गया है. जानकारी के मुताबिक, शादी समारोह में दो गैंगस्टर थे, जिनकी आपस में बहस हो गई थी. उन्होंने ही एक दूसरे गुट पर गोलियां चलाई हैं. 

शादी में 25 राउंड फायरिंग

गैंगस्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं. शुभम मोटा और अंकुर लुधियाना नाम के यह बदमाश शादी समारोह में मौजूद थे. लड़ाई में लगभगग 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है. 

एक महिला और पुरुष की मौत

फायरिंग में एक महिला नीरू छाबड़ा की मौत हुई है. वे गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन्हें देर रात फिरोजपुर रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक अन्य मृतक की पहचान एक कारोबारी के रूप में हुई है. फिलहाल, पुलिस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है. दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Published at : 30 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Punjab Police Ludhiana Police Ludhiana News PUNJAB NEWS
