Punjab News: पंजाब के अमृतसर के अजनाला इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गियामपुर गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान 28 साल के युवक की उसके ही माता-पिता ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

पत्नी को घर लाने को लेकर विवाद

मृतक सिमरनजंग सिंह अपनी पत्नी नवप्रीत कौर और दो साल के बेटे को घर वापस लाना चाहता था. कुछ समय पहले नवप्रीत अपने मायके चली गई थी. उसने बताया कि ससुराल में आए दिन झगड़े होते थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई और घर छोड़ दिया.

नवप्रीत के अनुसार, उसकी सास उसकी वापसी के खिलाफ थी. आरोप है कि सिमरनजंग के माता-पिता अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे. इसी कारण लंबे समय से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था. रविवार की सुबह सिमरनजंग अपनी पत्नी को मनाने उसके मायके पहुंचा. इस दौरान पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. इसी बीच सिमरनजंग के माता-पिता भी वहां पहुंच गए और विवाद और बढ़ गया.

माता-पिता ने ईंटों से किया हमला

गुस्से में आकर आरोपी माता-पिता ने सिमरनजंग पर ईंटों से हमला कर दिया. उसके सिर पर कई वार किए गए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए. नवप्रीत और उसके परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. नवप्रीत ने कहा कि वह पति के साथ वापस जाने को तैयार थी, लेकिन हमेशा से ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति कड़ा और अपमानजनक था.

नवप्रीत के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ शादी के बाद से ही मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया. अजनाला पुलिस स्टेशन के अधिकारी हिमांशु भगत ने बताया कि पीड़ित के दादा के बयान पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने सिमरनजंग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी मां फरार है.