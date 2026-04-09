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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: मां के सामने एक-एक कर के खत्म हो गए 5 जवान बेटे, नशे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया!

पंजाब: मां के सामने एक-एक कर के खत्म हो गए 5 जवान बेटे, नशे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया!

Punjab News In Hindi: परिवार के चार बेटों की पहले ही मौत हो चुकी थी. अब परिवार के पांचवें बेटे की भी दुखद मौत हो गई है. अस्पताल में भर्ती कराए जाने के 24 घंटे में ही उसने दम तोड़ दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 12:29 PM (IST)
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पंजाब से एक बार फिर नशे की भयानक तस्वीर सामने आई है. नशे की लत के कारण एक ही परिवार के चार बेटों की पहले ही मौत हो चुकी थी. अब परिवार के पांचवें बेटे की भी दुखद मौत हो गई है. अस्पताल में भर्ती कराए जाने के 24 घंटे में ही उसने दम तोड़ दिया. कपूरथला के सिविल सर्जन संजीव भगत के अनुसार दम तोड़ने वाले व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां थीं. 

उन्होंने बताया कि उसे हेपेटाइटिस-सी और एचआईवी संक्रमित था. वहीं उसके बाएं फेफड़े के पास पानी जमा हो गया था. डॉक्टर के मुताबिक मृतक को वेंटिलेटर पर रखा गया था. इसके बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा था. फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके चलते दोपहर 3 बजे उसकी मौत हो गई. 

पांचवें बेटे की मौत पर गिर पड़ी मां

बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद मां बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी. मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि उन्होंने नशे की वजह से अपने पांच बेटे खो दिए हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी और पुलिस ने उनके दावे को निराधार बताया.

बयान में कहा गया कि उनके 4 बेटों की मौत 8 साल के बीच अलग-अलग कारणों से हुई है. इनमें एक की मौत ड्रग्स तो दूसरे की नशे की लत की वजह से हुई है. मां ने रोते हुए कहा कि मेरे बेटे 'चिट्टे' (नशे) के आदी थे. 

पुलिस के बयान पर मां का छलका दर्द

पुलिस द्वारा मां के दावे का खंडन करने वाले पर उनका दर्द छलक पड़ा. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सीएम मान की अपने बेटे के इलाज में मदद करने के लिए तारीफ करूंगी, लेकिन पुलिस को गलत कहूंगी. उन्होंने कहा कि उन्हें मां का दर्द समझ नहीं आता. उन्होंने बताया कि उनके बाकी के सभी बेटों की मौत 20 साल की उम्र में ही हो गई थी. मेरा यह इकलौता बेटा था जिसने 30 साल की जिंदगी गुजारी, लेकिन अब उसकी भी मौत हो गई. 

बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग दंपति पर दो पोते और दो पोतियों की जिम्मेदारी आ गई है. जिनकी इन दोनों को देखभाल करनी है. मां ने बताया कि जब पांचवें बेटे की शादी की थी, तब वह जानती थीं कि वह नशे का आदी है. लेकिन हमने उसका इलाज करवाया और वह कुछ समय तक ठीक रहा. उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मेरे परिवार का नाम रोशन रहे. इलाके की अन्य महिलाओं का कहना है कि उनका पूरा इलाका नशे की चपेट में है. इस नशे ने कई युवाओं की जान ले ली है. 

पांचवें बेटे के इलाज के दौरान पिता ने दिया था यह बयान

पिता जोगिंदर पाल ने बताया था कि वे सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ले के निवासी हैं और उनके कुल पांच बेटे थे. उन्होंने बताया था कि उनके चार बेटों की मौत पहले ही नशे की वजह से हो चुकी है, जिससे उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया है. 

उनका पांचवां बेटा सोनू, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, पिछले लगभग आठ सालों से नशे की गिरफ्त में था. जोगिंदर पाल के अनुसार, सोनू पहले एक मेहनती युवक था और हलवाई का काम करता था. अपने काम में कुशल होने के बावजूद नशे की लत ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया.

ये भी पढ़ें: नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किस पार्टी में हैं? पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दिया ऐसा जवाब

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Published at : 09 Apr 2026 12:29 PM (IST)
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