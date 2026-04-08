नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किस पार्टी में हैं? पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दिया ऐसा जवाब

कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया है कि उनके पति और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि 2022 के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने बुलाया नहीं. नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव वे भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी (BRP) से लड़ेंगी और पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू इस पार्टी का हिस्सा नहीं हैं और वे अपने काम में व्यस्त हैं.

नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, ''साल 2022 के बाद से ही वे इस बात को लेकर आत्ममंथन कर रही थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए और अब उन्होंने BRP से नाता जोड़ा है.'' सिद्धू ने इल्जाम लगाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने ही नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए काम किया.

'हमारी सरकार बनी तो अफीम की खेती को देंगे कानूनी मान्यता'

नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो वे राज्य में अफीम की खेती को कानूनी मान्यता देंगे जिसे किसानों की आय बढ़ेगी और साथ ही युवाओं को केमिकल वाली नशे को छुड़ाने में भी मदद मिलेगी.

BRP में योग्यता के आधार पर दी जाएगी टिकट- नवजोत कौर

नवजोत कौर ने आगे कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों में पैसे देकर चुनाव लड़ने के लिए टिकटें दी जाती हैं लेकिन उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होगा और योग्यता के आधार पर टिकट दी जायेंगी और पंजाब की बेहतरी के लिए उनकी पार्टी काम करेगी.

'पंजाब को उसकी खोई हुई पुरानी शान वापस दिलाएंगे'

इससे पहले मंगलवार (07 अप्रैल) को नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था, ''हम पंजाब को उसकी खोई हुई पुरानी शान एक 'स्वर्ण राज्य' होने का गौरव वापस दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. एक ऐसा राज्य जहां लोग प्रेम, मिल-बांटकर रहने, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार और आजादी की शक्ति को पहचानते हों.''