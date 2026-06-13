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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबJalandhar News: पुरानी रंजिश में खूनखराबा! जालंधर में गोलीबारी से एक युवक की जान गई, दूसरा गंभीर

Jalandhar News: पुरानी रंजिश में खूनखराबा! जालंधर में गोलीबारी से एक युवक की जान गई, दूसरा गंभीर

Jalandhar Crime News: पंजाब के जालंधर में अस्पताल जा रहे दो युवकों पर गोलीबारी में एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हुआ, पुलिस इसे 11 जून की पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला मान रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 13 Jun 2026 10:24 AM (IST)
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Punjab Shooting Incident: जालंधर में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां अस्पताल जा रहे दो युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 11 जून को हुए झगड़े से जुड़ा बताया जा रहा है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर पहले से ही रंजिश पाले हुए थे और उन्होंने पहले से ही योजना बनाकर हमला किया.

क्या है पूरा मामला?

चश्मदीदों के अनुसार, यह सारा विवाद गुरुवार को शुरू हुआ था. 11 जून को राहुल उर्फ ​​कालू और उसके साथियों ने सिमरजीत सिंह (उर्फ पप्पू) पर किसी बात को लेकर हमला किया था. सिमरजीत सिंह पेशे से इलेक्ट्रीशियन था.

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इसी विवाद के कारण अगले दिन 12 जून को जब पीड़ित पक्ष सिमरजीत (24) को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था, तभी हमलावरों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया. आरोप है कि करीब 5 से 7 हमलावरों ने पहले से घात लगाकर युवकों को रोका और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

अस्पताल पहुंचते ही एक युवक की मौत

सबसे पहले गोली सिमरनजीत सिंह को लगी थी और जिसके बाद उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसी दौरान दूसरे युवक राजवीर (23) को भी गोली लगी और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने कुछ हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. मृतक सिमरजीत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उसकी पत्नी और छोटे बच्चे का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है.

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Published at : 13 Jun 2026 10:24 AM (IST)
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