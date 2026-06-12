बेहबल कलां केस में पूर्व जत्थेदार के बयान से घिरे सुखबीर बादल, मुश्किलें बढ़ीं

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 2015 के बहुचर्चित कोटकपूरा और बेहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह द्वारा दर्ज करवाए गए बयानों ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. घटना के वक्त सुखबीर बादल राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे.

क्या है पूरा मामला?

14 अक्टूबर 2015 की घटना: फरीदकोट जिले के कोटकपूरा और बेहबल कलां में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी.

अकाल तख्त पर पेशी: ज्ञानी रघबीर सिंह के जत्थेदार रहते हुए अकाल तख्त ने सुखबीर बादल और अन्य अकाली नेताओं को 'तनखाहिया' (दोषी) घोषित किया था.

कबूलनामा और सजा: 2 दिसंबर 2024 को सुखबीर बादल ने अकाल तख्त के सामने पेश होकर अपनी सरकार के दौरान हुई धार्मिक गलतियों को सार्वजनिक रूप से कबूल किया था और उन्हें मिली धार्मिक सजा भी भुगती थी.

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SIT जांच और पूर्व जत्थेदार का बयान

एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADGP) नौनिहाल सिंह की अध्यक्षता वाली SIT ने ज्ञानी रघबीर सिंह के घर जाकर उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं. सूत्रों के अनुसार, ज्ञानी रघबीर सिंह ने SIT को बताया है कि सुखबीर सिंह बादल ने अकाल तख्त के सामने अपनी गलतियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था. SIT ने यह कदम उस लाइव-टेलीकास्ट की गई पूरी कार्यवाही को कानूनी आधार देने के लिए उठाया है.

मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पूर्व जत्थेदार के बयानों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है. बादल ने आरोप लगाया कि ज्ञानी रघबीर सिंह आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि अकाल तख्त के सामने उन्होंने जो भी कहा था, वह पूरी जनता के सामने था. साथ ही नसीहत दी कि एक पूर्व जत्थेदार और हेड ग्रंथि को अकाल तख्त की मर्यादा के खिलाफ जाकर झूठ नहीं बोलना चाहिए.

आम आदमी पार्टी (AAP) का पलटवार

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अकाली-बीजेपी सरकार के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अकाल तख्त के सामने जो बातें कबूली गईं, उन्हें अब क्यों नकारा जा रहा है.

प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने सुखबीर बादल को घेरते हुए कहा कि सिखों के लिए अकाल तख्त सर्वोच्च है, लेकिन बादल तख्त के सामने कही गई अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं.

कांग्रेस ने उठाए सरकार पर सवाल

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भगवंत मान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2015 के गोलीकांड में आज तक न्याय नहीं मिला है. उन्होंने जांच के हवाले से बताया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आत्मरक्षा का झूठा दावा करने के लिए एक गाड़ी भी प्लांट की थी, लेकिन असली दोषियों (तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर बादल और DGP सुमेध सिंह सैनी) पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

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