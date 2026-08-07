'ना ना करते प्यार तुम्हीं से...', सुखबीर बादल की PM मोदी से मुलाकात पर केजरीवाल का तंज

शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार (7 अगस्त) को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. वहीं इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दोनों की मुलाकात पर तंज कसा है.

अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर तंज कसते हुए लिखा, "ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. तो क्या चन्दा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है."

'PM मोदी ने हमारी चिंताओं को सुना'

दरअसल, सुखबीर सिंह बादल ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. एक अकाली नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और बादल के बीच बातचीत पंजाब पर केंद्रित थी और बादल ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया. एक वरिष्ठ अकाली नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी हमारी सभी चिंताओं को सुना.

गठबंधन को लेकर अटकलें तेज

पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हैं. बीजेपी और अकाली दल कभी दो दशक तक गठबंधन की सहयोगी रही थीं.

दिल्ली में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की खबरों पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, "कोई भी वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री से मिल सकता है. सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. मुझे खुशी है कि उन्होंने पंजाब की भलाई के लिए बात की होगी. हम पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे. जल्द ही एक बड़ा नेता पार्टी में शामिल होने वाला है."

पीएम मोदी ने पहले की थी आलोचना

बता दें कि 17 जुलाई को पंजाब के अपने पिछले दौरे पर, जालंधर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की भी आलोचना की. हालांकि, एक दिन बाद सुखबीर बादल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा बल्कि दूसरे अकाली गुट के खिलाफ बात की थी.