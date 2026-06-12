Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आंधी और बारिश का अलर्ट! जानें आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम

Punjab and Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम बदल गया है. आज बारिश, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

गुरुवार को कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ तूफान के कारण तापमान 3.8 डिग्री कम हो गया. अब यह तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम हो गया है. सबसे अधिक तापमान अबोहर में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बिजली की मांग 76% से अधिक घट गई.

17 जून तक गर्मी से राहत के आसार

मौसम विभाग के अनुसार 17 जून तक पंजाब और चंडीगढ़ में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.

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चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, बठिंडा और मानसा जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की भी उम्मीद है.

तूफान से जनजीवन प्रभावित

गुरुवार को अमृतसर के जंडियाला गुरु क्षेत्र में करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी के कारण दो बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जबकि दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

वहीं पठानकोट-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया. लुधियाना के खन्ना में बिजली गिरने से करीब 150 साल पुराना पेड़ कई मकानों पर गिर पड़ा, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

13 जून: श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, रूपनगर (रोपड़), मोहाली, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

14 जून: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा में आंधी और बारिश की संभावना है.

15 जून: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर और पटियाला में बारिश होने की संभावना है.

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