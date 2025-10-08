हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की

IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की

IPS Y Puran Kumar Suicide Case: आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उनके पति को जातिगत भेदभाव विभाग में सहना करना पड़ रहा था.

By : सचिन कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 11:37 PM (IST)
IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजारणियां के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के मांग की.

शिकायत में उन्होंने लिखा है कि उनके पति ने उन्हें बताया था कि कैसे उन्हें रोहतक में एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके पति को जातिगत भेदभाव विभाग में सहना करना पड़ रहा था. इसके साथ ही आईएएस अमनीत पी कुमार ने अपनी शिकायत में आठ पेज के सुसाइड नोट का भी जिक्र किया है.

आईपीएस वाई पूरन कुमार ने गोली मारकर की खुदकुशी

बता दें कि हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार (07 अक्टूबर) को कथित तौर पर चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित आवास पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी. मंगलवार को दोपहर में पुलिस को वाई पूरन कुमार के खुदकुशी की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से उनका शव बरामद किया. उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारकर जान दे दी. 

IPS वाई पूरन कुमार का सुसाइड नोट बरामद             

आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ सेक्टर-11 में 116 नंबर की कोठी में अपनी आईएएस पत्नी और बेटी के साथ रहते थे. वो 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. सुसाइड करने से पहले तक वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे. वहीं उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. घटना के वक्त वो सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थीं. पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया था.

Published at : 08 Oct 2025 10:58 PM (IST)
