अबोहर हलके के गांव गिदड़ांवाली स्थित गुरुद्वारा साहिब में नए साल के अवसर पर निशान साहिब का चोला बदलने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. चोला बदलने के लिए ऊपर चढ़ा एक युवक अचानक कुंडी में फंस गया, जिसके कारण वह करीब 90 फीट की ऊंचाई पर पिछले 4–5 घंटों से लटका हुआ है. युवक को नीचे उतारने के लिए गांववासियों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि प्रशासन को सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक युवक को सुरक्षित उतारने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं

फायर ब्रिगेड और आपात सेवाओं की मौजूदगी

मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण युवक को नीचे उतारने में कठिनाई आ रही है.

गांव में चिंता और अरदास का माहौल

गुरुद्वारा साहिब में गांव की संगतों द्वारा लगातार सिमरन और अरदास की जा रही है ताकि युवक सुरक्षित नीचे आ सके. इस संबंध में जानकारी देते हुए एक फायरमैन ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी और वे तुरंत मौके पर पहुंचे. लेकिन उनके पास जो सीढ़ी उपलब्ध है, वह लगभग 50 फीट तक की ही है, जबकि निशान साहिब की ऊंचाई करीब 100 फीट है. इसी कारण गांववासी अपने स्तर पर सीढ़ियां लगाकर युवक को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल पूरे गांव में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है और सभी की निगाहें युवक के सुरक्षित रेस्क्यू पर टिकी हुई हैं.